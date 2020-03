Bons plans iOS : One Hour One Life, Crouton, forma.8 GO

Il y a 40 min (Màj il y a 40 min)

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 2 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 3 promos avec notamment One Hour One Life, Crouton, forma.8 GO. L'occasion d'économiser 29,1€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

APPLICATIONS GRATUITES iOS :

The Great Coffee (App, iPhone / iPad, v3.4, 261 Mo, iOS 11.0, Baglan Dosmagambetov) passe de 3,49 € à gratuit.



The Great Coffee est une app dans lequel un barista expert vous présente des boissons populaires à base d’expresso et des méthodes de préparation alternatives apprises au cours de ses longues années d'expérience.



Les + : Une interface très agréable Télécharger l'app gratuite The Great Coffee





Crouton (App, iPhone / iPad, v2020.9, 71 Mo, iOS 11.0, Devin Davies) passe de 2,29 € à gratuit.



Crouton facilite le suivi des recettes qui vous intéressent en vous permettant de stocker des sites Web, des images ou même quelques notes. La détection automatique des recettes vous permet d'importer des données à partir de sites Web en un clin d'œil.



Vous pouvez utiliser les recettes collectées pour planifier des repas pour toute la semaine. Crouton propose également un mode étape par étape mains libres, la possibilité de mettre à l'échelle des recettes, l'OCR pour numériser des recettes physiques et une grande variété d'icônes et de thèmes personnalisés à choisir.



Les + : Pratique ! Télécharger l'app gratuite Crouton





JEUX GRATUITS iOS :

Fresh Reversi (Jeu, Jeux de société / Stratégie, iPhone / iPad, v1.5.93, 18 Mo, iOS 8.0, Alexander Deplov) passe de 4,49 € à gratuit.



Un excellent jeu de plateau à la Othello qui comprend plusieurs modes de jeu (solo, deux joueurs et en ligne). Pour réussir à battre vos adversaires, il va falloir de la stratégie, de la logique et de l'anticipation.



Les + : Interface épurée

Bon passe-temps Télécharger le jeu gratuit Fresh Reversi





Fish Fly Fever (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.2.2, 41 Mo, iOS 9.0, Mario Russeau) passe de 2,29 € à gratuit.



"Perfect" - TechRadar



Fish Fly Fever est coloré et chaotique. Prenez le contrôle d'un petit de poisson et tournez autour de l'écran en soufflant des bulles avec votre queue pour vaincre les ennemis. Collectez rapidement des gemmes pour remplir votre compteur "Fever" et déclencher une attaque puissante.



Une collision avec un ennemi et la partie est terminée. Fish Fly Fever comprend neuf espèces de poissons à débloquer et un mode peinture.



Les + : Très beau

Affrontez vos amis Télécharger le jeu gratuit Fish Fly Fever





ATOMINE (Jeu, Action, iPhone / iPad, v3.0.0, 150 Mo, iOS 10.0, Broken Arms Games Pty Ltd) passe de 3,49 € à gratuit.

Si vous êtes fans de dual-stick shooter, Atomine vous en met plein les mirettes avec son style minimaliste très travaillé. De plus, Atomine propose une action soutenue ainsi qu'une difficulté élevé. En effet, dès le début, le ton est donné et bien malin sera celui qui y arrivera sans s'y reprendre. Tout va très vite et malgré des munitions illimitées, Atomine n'est pas facile.



D'ailleurs, pour faciliter votre maitrise, les contrôles sont personnalisables et réactifs, histoire d'être le plus à l'aise possible à travers les 13 niveaux dont les ennemis sont placés aléatoirement. L'idée étant de nettoyer chaque niveau pour accéder au suivant, sans parler des boss plus que coriaces. Le principe est simple, la pratique un peu moins.



Les + : Le rythme

Le style (effets, level-design, animations) Télécharger le jeu gratuit ATOMINE





forma.8 GO (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.7, 605 Mo, iOS 9.0, Mixedbag Srl) passe de 5,49 € à gratuit.



forma.8 est une interprétation unique de la formule d'action-aventure de Metroidvania, avec un style visuel frappant et un monde immense à explorer. Vous êtes la petite sonde d'exploration forma.8, et on vous a abandonnée à la surface d'une planète extraterrestre.



Séparée de vos compagnons, vous avez une mission capitale à accomplir : trouver et récupérer une puissante source d'énergie perdue avant qu'il ne soit trop tard.



Les + : Les graphismes Télécharger le jeu gratuit forma.8 GO





PROMOS iOS :

Sprocket (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.8, 71 Mo, iOS 10.3, Pixonite LLC) passe de 1,09 € à 0,49 €.



Dans le jeu Sprocket, tapez sur l'écran pour faire sauter la bille de plateforme en plateforme pour vous éloigner du centre ! Soyez sûr que la trajectoire et l'espace sont bons pour pouvoir réaliser le jump parfait.



Un jeu fort sympa, qui peut rendre dingue les moins patients d'entre vous !



Les + : Un beau challenge entre amis Télécharger Sprocket à 0,49 €





One Hour One Life (Jeu, Jeux de rôle / Simulation, iPhone / iPad, v2.11.0, 163 Mo, iOS 12.1, Wereviz) passe de 5,49 € à 4,49 €.



One Hour One Life est l'adaptation pour appareils iOS du jeu original pour ordinateur de Jason Rohrer. Si vous avez joué à ce titre sur ordinateur, vous retrouverez les adorables graphismes et sons créés par Jason, ainsi que l'objectif passionnant de son ovni vidéoludique : bâtir une civilisation de A à Z en compagnie d'autres joueurs sur d'innombrables générations.



Vous commencez l'aventure en incarnant le bébé d'un autre joueur, ou en tant que jeune maman si aucune mère n'est disponible. Chaque minute qui passe équivaut à une année dans le jeu et l'âge maximum possible est de 60 ans. En effet, toute existence est éphémère, mais vos accomplissements seront transmis à vos enfants et petits-enfants après votre disparition. Télécharger One Hour One Life à 4,49 €