Fast Company confirme le capteur 3D ToF sur l’iPhone 12 Pro

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

Comme si le doute était encore permis. Fast Company vient de confirmer, une nouvelle fois, que le prochain iPhone 12 aura bien droit à un capteur 3D au dos. C’est l’un des éléments les plus sûrs à propos des futurs iPhone, un quatrième capteur spécifique sur l’iPhone 12 Pro. Un objectif qu’on retrouve sur la face avant des iphone depuis l’iPhone X pour Face ID.

L’iPhone 12 Pro améliore ses photos et la réalité augmentée

Nos confrères de Fast Company expliquent avoir eu confirmation qu’au moins un des iPhone prévus cette année sera affublé d’un capteur supplémentaire à l’arrière avec des capacités 3D.



Ils ajoutent que le fournisseur d’Apple serait Lumentum, un groupe américain qui fournit déjà le composant utilisé à l’avant des iPhone X / XR / XS / 11 et des iPad Pro 2018.



Mais le nouveau capteur de l’iPhone 12 Pro serait encore plus performant avec notamment la capacité de réaliser des calculs de temps de vol (ToF) pour cartographier toute une scène en trois dimensions, plutôt qu'un visage comme c’est le cas pour Face ID ou les Memoji. Un laser rebondirait un peu partout pour déterminer la distance de chaque élément mais aussi pour modéliser ces derniers de façon précise. Idéal pour les photos en mode portrait mais aussi et surtout pour la réalité augmentée.

On pourrait donc avoir toute une gamme de nouvelles applis et de nouveaux jeux sur iOS qui tireraient partie des avancées technologiques de l’iPhone 12. D’ailleurs, on se rappelle qu’Apple aurait prévu une app de réalité augmentée sur iOS 14...



Alors qu’on attend ce capteur depuis au moins 2018, cette année semble la bonne avec également plusieurs concurrents comme Samsung ou Huawei qui se sont déjà lancés.