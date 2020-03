Google Maps : les limites de vitesse désormais disponibles en France

Du nouveau du côté de Google Maps (v5.39, 170 Mo, iOS 11.0) avec l'intégration des limites de vitesse sur les routes en France. En effet, lorsque vous effectuez un voyage d'un point A à un point B, l'application vous proposera désormais, si possible, la limitation, point crucial manquant pour l'application de cartographie.



Une bien belle nouvelle donc, puisque la fonctionnalité ne s'arrête pas qu'en France, elle est également disponible dans d'autres pays européens.

Google Maps affiche les limitations de vitesse

L'application de cartographie Google Maps est certainement l'une des plus réputées et des plus sérieuses, qui continue de s'améliorer pour devenir le GPS de référence au sein de nos smartphones.



La nouvelle mise à jour permet désormais d'afficher les limitations de vitesse sur les routes françaises et au sein de certains pays européens. En effet, sur l'interface et lors d'une navigation, vous verrez désormais un petit panneau vous indiquant la limitation actuelle et votre vitesse.



Les premiers retours d'utilisateurs signalent des dysfonctionnements sur certaines routes, les panneaux ne s'affichant pas correctement. Bien sûr, c'était à prévoir, mais on imagine que Google travaille déjà dessus et pourra mettre à jour cet aspect à tout moment.



Attention donc si vous utilisez Google Maps...

