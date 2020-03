Apple Music rémunère bien les maisons de disques et renouvelle ses contrats

À chaque fois que vous écoutez une musique sur une plateforme de streaming, la maison de disque est rémunérée, tout comme l'artiste que vous avez écouté. Sans surprise, il y a des plateformes de streaming qui rémunèrent bien et d'autres qui sont complètement à la ramasse. Apple Music se place tout en haut.

Apple est généreux avec les artistes

Le site The Trichordist a livré un compte-rendu intéressant des plateformes de streaming qui partagent les gains générés plus "généreusement". En seconde position du classement on retrouve Apple Music qui paie le stream 0,00675$/stream, soit 6 750$ par million de streams. Pourtant la firme ne représente que 6,36% du volume total alors que Spotify affiche un joli 22% de parts de marché pour plus de 44% des revenus. Le troisième s'appelle Youtube et malgré plus de 50% des streams, ce qu'il reverse ne représente que 6,42%.



Apple est donc celui qui paye le mieux, deux fois plus que Spotify et trente fois plus que Youtube.

Apple renouvelle ses contrats

Autre point intéressant, Apple a obtenu de nouveaux accords pluri-annuels avec trois majors de l'industrie. Ce sont les maisons Universal Music, Sony Music et Warner Music que rapporte le Financial Time.