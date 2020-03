Concept iOS 14 : vue liste, HomeKit, fonds d’écran, etc

Medhi Naitmazi

Après la fuite massive d’informations autour d’iOS 14, place à une mise en situation. En effet, les nombreuses nouveautés révélées avant l’heure n’ont pas été accompagnées de captures d’écran ou autres rendus. Il est donc difficile d’imaginer le résultat de la nouvelle vue liste d’applications par exemple.



Du coup, Parker Ortolani a réalisé un concept pour nous donner un aperçu d’iOS 14.

Un concept terre à terre pour iOS 14

Le concept de Parler est simple mais efficace. On y aperçoit donc la liste des applications installées avec la possibilité de trier par ordre alphabétique, par utilisation et par notifications non lues. Le désigner en profite pour imaginer comment s’afficheraient les dossiers dans la liste ainsi que les suggestions de Siri.



Mais Parker ne s’est pas contenté d’une seule vue, il aussi conçu d’autres vues comme les fonds d’écrans qui accueillent de nouvelles catégories, HomeKit qui permet d’être alerté selon vos équipements d’une présence ou d’un incendie, des nouveautés dans l’app Exercice qui débarquerait sur iPhone ou encore la possibilité de changer les application qui s’ouvrent par défaut.

On se demande si Apple n’a pas organisé cette fuite tellement il y a de détails. Plus de trois mois avant la WWDC 2020 qui sera certainement annulée, c’est un moyen assez intéressant d’attiser la curiosité des fans.



Quen pensez-vous et surtout que pensez-vous des premières nouveautés d’iOS 14 ? Dommage que le designer ne se soit pas attelé aussi sur iMessage ou OCR par exemple qui devraient en faire partie.



Rendez-vous en juin pour iOS 14 et iPadOS 14.