Forma.8 GO et Atomine sont gratuits sur l'App Store

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

Quelle belle nouvelle ! Deux petites pépites de l'App Store sont gratuites pour une durée limitée, et on ne pouvait pas ne pas poster quelque chose à ce propos.



Bien que présents dans nos bons plans de la veille, il faut bien avouer que forma.8 GO et Atomine méritent un article bien particulier. La cause de cette gratuité ? Le coronavirus...



Les développeurs expliquent vouloir divertir les joueurs confinés chez eux...

forma.8 GO et Atomine sont gratuits

forma.8 GO (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.7, 605 Mo, iOS 9.0, Mixedbag Srl) passe de 5,49 € à gratuit.



forma.8 est une interprétation unique de la formule d'action-aventure de Metroidvania, avec un style visuel frappant et un monde immense à explorer. Vous êtes la petite sonde d'exploration forma.8, et on vous a abandonnée à la surface d'une planète extraterrestre.



Séparée de vos compagnons, vous avez une mission capitale à accomplir : trouver et récupérer une puissante source d'énergie perdue avant qu'il ne soit trop tard. Des civilisations antiques, de grands périls et des visions dystopiques vous attendent. Et ne vous fiez pas aux apparences…

