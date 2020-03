10 fonds d'écran sombres et simples pour iPhone 11 / XS / XR / X

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

Ce week-end, rien que pour vous, 10 fonds d'écran sombres (dark) et simples pour tous les iPhone et iPod, mais plus particulièrement pour les modèles à encoche comme l'iPhone 11 et autres iPhone XS, XR et X. Ce genre de fonds possède plusieurs arguments qu'on détaille en fin d'article.



Pour appliquer une image en wallpaper, téléchargez-la depuis notre application iSoft puis ouvrez les options de partage dans Photos avant de la "définir comme fond d'écran".

Les fonds d'écran foncés sont tous simples et s'adapteront parfaitement sur vos iPhone à encoche. De plus, ils ont été optimisé en termes de poids afin d'être le plus légers possible. De quoi économiser de la place sur le disque de l'iPhone mais aussi de ne pas surcharger la mémoire vive inutilement.



Enfin, sachez que si votre iPhone est équipé d'un écran OLED (iPhone X / XS / 11 / 11 Pro et futur iPhone 12), alors un fond d'écran sombre comme ceux-ci épargnera également votre batterie.



Alors, vous avez pris quels fonds d'écran pour votre iPhone, iPod ou iPad ? Si vous voulez d'autres fonds noirs, suivez le guide.