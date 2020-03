Apple Store : Il est possible de récupérer un appareil réparé ou une commande en ligne

Hier matin, on apprenait que la firme de Cupertino fermait tous ses Apple Store (sauf en Chine) pour un délai de deux semaines. La situation devenant incontrôlable avec le Coronavirus, Apple a préféré cette option qui est plus sécurisée pour ses employés, mais aussi pour les clients, puisque l'un comme l'autre peuvent être infectés par le virus.

Les réparations et les retraits de commandes sont toujours disponibles

En prenant une décision aussi radicale, Apple a tout de même pensé aux clients qui avaient engagé une procédure de réparation et qui devaient récupérer leur produit Apple dans les jours qui suivent. Dans de nombreux Apple Store (uniquement sur la base du volontariat), une équipe d'employés va accueillir les clients pour rendre leur produit réparé.



Pour les commandes effectuées sur l'Apple Store en ligne ou via l'application iOS (avant samedi) et qui devaient être récupérées en boutique, d'après plusieurs retours les retraits ne sont pas annulés, mais les clients devront aller chercher leur commande pendant la courte plage horaire d'ouverture (12h-17h prévu lundi et mardi prochain).

Cependant, ce n'est pas parce que les clients peuvent récupérer leur produit réparé ou récupéré une commande en ligne effectuée avant l'annonce de la fermeture des Apple Store, que les boutiques accueillent les clients ou répondent au téléphone. Nous avons testé hier plusieurs Apple Store et aucune boutique ne répond au téléphone.

Cette situation va durer pendant au moins 2 semaines.