Les Powerbeats 4 sont déjà en vente chez Walmart

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Julien Russo

Apple n'a même pas encore présenté officiellement les Powerbeats 4 que le revendeur agréé Walmart a déjà mis en vente les nouveaux écouteurs haut de gamme d'Apple. Une pratique strictement interdite qui risque d'énerver Apple !

Même pas encore annoncé que les Powerbeats 4 sont déjà en vente

C'est le compte Twitter @eddiezus qui a relayé la nouvelle il y a moins de 24 heures. Alors qu'il se promenait dans les rayons du centre commercial Walmart, il a halluciné en découvrant que les nouveaux écouteurs Apple (même pas encore officialisé) étaient mis en vente au prix de 149$.

Une erreur ou un acte volontaire ?

Quoi qu'il en soit, c'est qu'on doute que le Walmart de Rochester dans New York ait eu le feu vert d'Apple pour introduire les Powerbeats 4 dans les rayons.

On peut apercevoir que cette nouvelle génération de Powerbeats se divise en trois coloris, le blanc, le noir et le rouge. On retrouve également quelques détails qu'avaient déjà révélés les rumeurs comme l'autonomie de 15 heures après une charge complète.

Pour rappel, les Powerbeats 4 intègrent une puce H1 qui permet d'améliorer la connexion entre le dispositif qui envoie les données et les écouteurs, optimise la batterie des écouteurs pour prolonger l'autonomie, mais également permet la fonctionnalité "Dis Siri".

Pour l'instant, on parle d'une disponibilité pour fin mars, mais visiblement les boutiques ont déjà reçu les stocks...



Source