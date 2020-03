Apple a payé l'amende dans l'affaire qui l'opposait à VirnetX

Il y a 1 heure

Julien Russo

Il y a un peu plus de deux semaines, on vous annonçait que les avocats d'Apple avaient eu la mauvaise nouvelle de voir leur appel rejeté par la Cour suprême des États-Unis. La firme de Cupertino est accusée d'avoir violé des brevets en lien avec FaceTime et la fonctionnalité VPN au sein d'iOS.

Cette affaire dure depuis plusieurs années et il y a eu de multiples audiences qui ont très souvent été en défaveur d'Apple.

Apple n'a pas le choix que d'accepter le jugement final et paie l'amende

Considéré depuis toujours comme une société "Patent Troll", VirnetX vient de faire condamner le géant californien et celui-ci ne peut plus faire appel, puisque techniquement la Cour suprême est le sommet du pouvoir judiciaire aux États-Unis, on l'appelle aussi le tribunal du dernier ressort.

On vient d'apprendre aujourd'hui qu'Apple vient de faire officiellement le chèque de 454 millions de dollars à VirnetX.

C'est donc le clap de fin après une longue bataille qui a commencé en... 2011 !

Si pendant tout ce temps VirnetX n'a rien lâché, Apple non plus puisqu'à chaque fois la firme de Cupertino a refusé toutes les décisions de justice et n'a cessé de faire appel. La première audience avait condamné Apple à une amende de 368 millions de dollars, puis la seconde à 439 millions de dollars en 2016 et la troisième à 503 millions en avril 2018.

Les deux entreprises ont réussi à exaspérer les juges responsables de l'affaire. Apple a toujours décrit cette affaire comme "incompréhensible" puisque la firme s'est toujours défendue en affirmant n'avoir jamais violé les brevets déposés par VirnetX.



Aujourd'hui, même si Apple continue de dire qu'elle n'y est pour rien dans l'histoire, elle se doit quand même de payer la grosse amende.

Apple est actuellement dans une mauvaise passe, puisqu'en plus de la baisse du chiffre d'affaires à cause du Coronavirus et la grosse amende de 1,1 milliard d'euros infligée aujourd'hui par la France, c'est un nouveau coup dur !



