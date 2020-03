Bons plans iOS : Reigns: Game of Thrones, Able Black, CARROT Fit

Il y a 2 heures

Guillaume Gabriel

Réagir

Les bons plans iOS du jour : 2 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Reigns: Game of Thrones, Able Black, CARROT Fit. L'occasion d'économiser 50,7€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

APPLICATIONS GRATUITES iOS :

Bonne nuit petit Mo (App, iPhone / iPad, v1.3.0, 86 Mo, iOS 8.0, StoryToys Entertainment Limite...) passe de 3,49 € à gratuit.



Bonne nuit petit Mo est un livre en 3D pour l'heure du coucher des enfants entre et 4 ans. Alors que tombe la nuit et s'élève la lune, un joli petit monstre se prépare à aller au lit...



Les + : Avec sa musique douce et apaisante en fond, votre enfant s'endormira à coup sur ! Télécharger l'app gratuite Bonne nuit petit Mo





CARROT Fit (App, iPhone / iPad, v4.1.2, 40 Mo, iOS 10.0, Grailr LLC) passe de 5,49 € à gratuit.



CARROT Fit n'est pas votre application de fitness habituelle et vous le remarquerez au moment où vous la lancerez. CARROT est une IA sadique qui va vous narguer et vous punir dès le début, mais c'est pour le mieux.



Elle vous guidera à travers les 12 exercices différents sur une période de sept minutes, en vous encourageant et en vous ridiculisant. Vous pouvez enregistrer votre poids une fois par jour pour voir à quel point les méthodes de CARROT sont efficaces.



L'application comprend plusieurs avatars parmi lesquels choisir, la possibilité de définir un objectif de poids et des rappels, une calculatrice d'IMC et de nombreuses récompenses à gagner.



Les + : Une source de motivation Télécharger l'app gratuite CARROT Fit





JEUX GRATUITS iOS :

Panmorphia (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v3.2.0, 140 Mo, iOS 6.0, LKMAD) passe de 3,49 € à gratuit.



Selon la légende, chaque génération voit un nouveau-né, un gardien, lié au royaume de Panmorphia et ses éléments.



Ces gardiens ont le pouvoir de manier ces éléments pour se transformer en animaux les représentant.



En utilisant l'amulette ils peuvent combiner les quatre éléments pour voyager au travers l'éther. Ils sont appelés à l'aide en temps de besoin.



Les + : Un beau jeu d'aventure Télécharger le jeu gratuit Panmorphia





Safari Quest (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v3.12, 118 Mo, iOS 8.0, Kindermatica Ltd.) passe de 4,49 € à gratuit.



Un jeu de société merveilleux avec une ambiance Jumanji. Collectez des photos et répondez aux questions sur les animaux africains lors d'un safari...



Jouez avec votre famille, vos amis et vos camarades ensemble avec Safari Quest jeu de tour par tour! Dans ce jeu enfantin vous allez apprendre à connaitre les habitants de la savane, et vous allez pouvoir vivre une expérience incroyable en Afrique! Vous pourrez rencontrer un lion, caché derrière la pluie, réparer un pont, faire peur à un serpent, et bien plus! Toutefois, seul le premier joueur à collecter les 7 premières photos gagnera!



Les + : Pour les petits et grands Télécharger le jeu gratuit Safari Quest





Dr. Panda et la Cabane de Toto (Jeu, Divertissement, iPhone / iPad, v1.82, 213 Mo, iOS 8.0) passe de 4,49 € à gratuit.



Coucou, je suis Toto la tortue ! Mon œuf vient juste d’éclore et j’aimerais trouver un ami qui veuille jouer avec moi et prendre soin de moi ! Tu peux m’aider ?



J’habite tout seul dans une grande cabane en bois, perchée dans les arbres, et j’ai besoin de votre aide pour préparer les repas, prendre mon bain et bien sûr jouer avec moi! Ensemble, on peut faire du basketball, de la balançoire, et même faire bulles géantes. Quand on a faim, on peut aller dans la grande cuisine et faire des superbes sandwiches ou même des glaces italiennes. Mais tout ça me fatigue vite, heureusement j’ai un lit super confortable. Alors, vas-tu prendre soin de moi et jouer avec moi ?



Les + : Les plus jeunes vont s'occuper Télécharger le jeu gratuit Dr. Panda et la Cabane de Toto





Able Black (Jeu, Casse-tête / Livres, iPhone / iPad, v3.0, 298 Mo, iOS 6.0, Scott Leach) passe de 2,29 € à gratuit.



Able Black est une expérience immersive avec une histoire (en anglais) qui utilise des images et du son pour vous guider à travers une série de puzzles.



Able est un androïde solitaire luttant pour ne pas être enfermé à la suite d'un examen de citoyenneté qu'il doit passer. Découvrez les secrets de l'Arche 19, un habitat souterrain conçu pour sauver l'humanité de la catastrophe. Découvrez pourquoi Able a été laissé seul dans l'arche. Découvrez ce qui est caché là. Passez l'examen de citoyenneté et découvrez qui est vraiment Able Black.



Beaucoup de texte, des décisions à prendre et des puzzles à résoudre.



Les + : Une expérience unique

On veut connaitre la fin Télécharger le jeu gratuit Able Black





PROMOS iOS :

INKS. (Jeu, , iPhone / iPad, v1.5.6, 443 Mo, iOS 9.1, State of Play Games) passe de 4,49 € à 1,09 €.



NKS introduit une nouvelle génération de flipper. Combinant le plaisir du flipper à de savants défis tactiques, il vous permet de créer de sublimes œuvres d’art à mesure que la bille rebondit partout sur la toile. En effet, elle fera exploser les zones de peinture si vous visez juste. L'idée est de résoudre des puzzles à travers 100 niveaux.



Vous êtes un peu le Picasso du flipper du PMU du coin mais avec du style, beaucoup même !



Les + : Un design magnifique et élégant

Plus de 100 tableaux géniaux à jouer

Un gameplay parfaitement équilibré Télécharger INKS. à 1,09 €





This War of Mine (Jeu, Aventure / Simulation, iPhone / iPad, v1.6.2, 586 Mo, iOS 8.0, 11 bit studios s.a.) passe de 14,99 € à 2,29 €.



Ceux d'entre vous qui jouent sur PC connaissent peut-être déjà ce titre totalement atypique du studio 11 bit studios (Série des Anomaly) qui propose une expérience de survie en temps de guerre d'un genre différent de ce qu'on voit d'habitude. En effet, contrairement à la plupart des jeux qui se déroulent dans un contexte de guerre, dans This War of Mine, le joueur ne contrôle pas un super soldat à la Rambo. Au lieu de cela, il devra aider un groupe de civil à survivre dans une ville assiégée et pleine de dangers mortels.

Du coup, le rythme est plutôt lent et vous devrez réaliser de nombreuses actions pour progresser, tout en faisant attention au temps qui passe mais aussi à vos besoins (manger, dormir, etc).



Bien vu et en plus très intéressant écran en main. On se prend à contempler le jeu qui est franchement sublime. Attention, ce jeu est très prenant et chronophage !



Les + : Superbe ambiance sombre

Des décisions difficiles à prendre à certains moments

Original Télécharger This War of Mine à 2,29 €





Reigns (Jeu, Aventure / Cartes, iPhone / iPad, v1.14, 153 Mo, iOS 9.0, Devolver) passe de 5,49 € à 1,09 €.



Asseyez-vous sur votre trône de monarque médiéval bienveillant (ou malveillant) et balayez vers la gauche ou la droite de votre doigt royal pour imposer votre volonté au royaume. Survivez à la suite apparemment infinie de requêtes que vous adressent vos conseillers, les paysans, vos alliés et vos ennemis tout en maintenant l'équilibre entre les différentes factions d'influence de votre royaume. Mais attention : chacune de vos décisions risque d'entraîner des conséquences fâcheuses qui pourraient mettre en péril votre règne et votre dynastie !



Voici un drôle de jeu primé par Apple (et par iSoft) en 2016 avec un gameplay à la Tinder dans lequel il faut prendre des décisions importantes à chaque instant, à chaque évènement / demande.



Les + : Interface/graphismes réussis

Jeu très original et sympathique Télécharger Reigns à 1,09 €