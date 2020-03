Darkroom amène une refonte majeure du moteur de rendu

Guillaume Gabriel

Du nouveau du côté de l'excellente application Darkroom (v4.5.1, 65 Mo, iOS 11.0), et c'est conséquent puisque les développeurs ont procédé à une refonte majeure du moteur de rendu.



Pour quoi faire ? Tout simplement pour améliorer les performances et la stabilité de l'outil de retouche photo, très réputé sur iPhone et iPad. Des mois et des mois de travail pour l'équipe derrière l'application, pour une mise à jour qui devrait ravir ses utilisateurs !

Darkroom a le droit à une refonte majeure

Un an de développement et de travail pour les développeurs de Darkroom ont conduit à une mise à jour conséquente avec notamment une refonte majeure du moteur de rendu.



Au total, c'est plus de 50% du code qui a été réécrit pour mettre en place cette optimisation globale de l'outil de retouche photo, permettant également l'introduction de nouvelles fonctionnalités.



Le mode Portrait est le premier bénéficiaire de ces modifications, puisque désormais, la même combinaison d'images de profondeur que l'appareil photo du système est utilisé pour des retouches de haute qualité.



La stabilité de la retouche RAW a été repensée de bout en bout et est désormais beaucoup plus rapide, plus fluide et plus stable.



Vous pouvez télécharger gratuitement Darkroom sur l'App Store avec un abonnement intégré de 4,49€ par mois ou 21,99€ par an pour débloquer toutes les fonctionnalités.

