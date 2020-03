Totally Reliable Delivery Service : livraison le 1er avril

Alban Martin

Si le confinement est imminent chez nous, en revanche les petits gars de Totally Reliable Delivery Service sont priés de sortir livrer leurs colis, coûte que coûte. En effet, ce jeu de livraison qui n'a plus rien à voir avec Paperboy, vous propose de conduire une camionnette (mais pas que) avec jusqu'à trois amis en mode coopératif. Le jeu est prévu sur toutes les plateformes, dont iOS et Android, pour le 1er avril. Non, ce n'est pas une blague.

Un jeu de livraison unique et déjanté

Totally Reliable Delivery Service propose donc aux joueurs de réaliser des livraisons diverses et variées dans un univers cartoon bon enfant et déjanté. Si la physique nous fait indubitablement penser à Ragdoll, le gameplay et l'ambiance nous rappelle plutôt un certain Crazy Taxi.



Pour assurer un certain intérêt, TRDS propose un mode multijoueur local et en ligne. Cela permet de jouer seul avec l'ordinateur, ou en ligne avec des amis pour ajouter encore plus de chaos à vos parties. Et ça justement, c'est un pan essentiel du jeu qui fait la part belle aux collisions. Il faudra conduire, courir, sauter, plonger ou encore s'agripper pour éviter le drame !



Et si vous voulez vous posez deux minutes, Totally Reliable Delivery Service propose même des jouets à disposition pour faire un break virtuel !

Accrochez fermement vos ceintures et faites vrombir le moteur de votre camionnette, c'est l'heure de livrer des colis ! Rejoignez jusqu'à trois de vos amis et travaillez n'importe comment dans un monde interactif de type sandbox. Totally Reliable Delivery Service : la tentative de livraison, c'est notre devise !

Signé TinyBuild, Totally Reliable Delivery Service sortira donc le 1er avril prochain sur iPhone, iPad et Android, mais aussi Xbox One, PS4, Nintendo Switch, et PC (via l’Epic Games Store). D'ailleurs, le titre est en précommande sur le Play Store, pas encore sur App Store.