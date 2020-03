EufyCam 2 et 2C : Anker ajoute la fonction HomeKit Secure Video

Si un jour vous achetez l'EufyCam 2 ou 2C, vous verrez que derrière ce produit, il y a une équipe de développeur très active. La marque Anker qui est le constructeur de la caméra de surveillance a annoncé que la mise à jour 2.5.9 apportait la fonctionnalité tant attendue le "HomeKit Secure Video" qui a été annoncée par Apple lors de la dernière WWDC.

Une mise à jour qui va changer votre habitude de consulter le flux direct de la caméra

Apple s'intéresse depuis maintenant plusieurs années à la domotique. La dernière grosse nouveauté en date concerne "HomeKit Secure Video". Cette fonctionnalité permet d'accéder au flux en direct de sa caméra via l'application "Maison" d'iOS, d'iPadOS et de macOS.

Grâce à HomeKit Secure Video, il est aussi possible d'avoir un enregistrement de 10 jours maximum dans son compte iCloud, le tout sans aucuns frais supplémentaires. Un avantage considérable, puisque les fabricants de caméras qui proposent l'enregistrement des extraits vidéos des caméras sur plusieurs jours le font en général en échange d'un abonnement mensuel.

Apple avait quand même précisé que cette générosité à ses limites, puisque pour enregistrer le flux d'une caméra il faudra upgrader vers un stockage de 200 Go et pour le stockage des enregistrements de 5 caméras, il faudra upgrader vers le stockage 2 To.

On peut féliciter Anker pour ce beau geste, puisque l'entreprise aurait pu dire non à HomeKit Secure Video et imposer l'abonnement payant pour les enregistrements de la caméra. C'est un peu une renonciation à un business, qui fera plaisir aux portes-monnaies des clients.

