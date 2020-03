WhatsApp : Les messages temporaires vont s'étendre aux conversations privées

La bonne nouvelle c'est que le fonctionnement sera exactement le même de ce qu'on connait déjà avec les conversations groupées. L'utilisateur aura le choix d'autodétruire le message dans un délai d'une heure, d'un jour, d'un mois ou d'un an . Pour l'instant la fonction n'est disponible que dans la bêta d'Android, rien ne dit qu'elle arrivera par la suite dans la version officielle d'iOS, de macOS et d'Android. Tout dépendra des résultats qu'obtiendra WhatsApp avec les testeurs. Source

C'était une demande qui devenait urgente chez certains utilisateurs. En effet, un espoir vient d'arriver pour les utilisateurs, comme souvent Facebook utilise Android pour les bêtas, c'est précisément ici où on retrouve toutes les nouveautés qui arriveront prochainement dans la version officielle d'iOS. Il a été révélé que la dernière bêta d'Android inclut les messages temporaires pour... les conversations privées !

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.