Dead By Daylight Mobile : sortie le 16 avril sur iOS et Android

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Guillaume Gabriel

Alors que nous avons récemment eu des nouvelles, Dead By Daylight Mobile, célèbre jeu d'horreur, se dote d'une date finale pour sa sortie sur nos mobiles, pour le plus grand plaisir des joueurs.



Prenant la forme d'un jeu d'épouvante, on parle d'un jeu d’action multi-joueurs (4 contre 1) qui vous plonge dans une ambiance de film à l'ancienne.



Ainsi, selon votre rôle défini au hasard en début de partie, vous devez soit vous échapper avec 3 autres joueurs avant la fin du temps imparti, soit prendre le rôle du psychopathe et tuer tout le monde.

Dead By Daylight arrive le 16 avril

Les Survivants jouent en troisième personne et ont l’avantage de mieux appréhender la situation. Le Tueur joue à la première personne et se focalise plus sur ses proies.



À chaque rencontre, le but des Survivants est de s’échapper du terrain sans se faire attraper par le Tueur (plus facile à dire qu’à faire), surtout lorsque l’environnement change à chaque partie.

Avec plus de 15 millions de joueurs sur PC et consoles, il s'agit d'un véritable carton ! La belle nouvelle, c'est que nous n'avons plus qu'un mois à patienter, puisque le jeu sortira le 16 avril prochain sur iOS et Android.



Qui connaît déjà ce jeu ?