GitHub s'offre enfin une app iOS et Android

Il y a 23 min

Alban Martin

GitHub arrive en version 1.0 sur App Store et Play Store, des années après son lancement en 2008. Le célèbre hébergeur de code-source racheté en 2018 par Microsoft pour 7,5 milliards de dollars confirme ainsi le proverbe "les cordonniers sont les plus mal chaussés".



Un service pour développeurs comme Github qui n'a pas pas d'application pour iPhone ou Android, ce n'est pas très sérieux.

GitHub : le plus grand "repo" de code du monde

Après près de cinq mois en bêta, l’application GitHub débarque donc en version finale sur nos mobiles. Alors que de nombreuses entreprises s'en servent pour stocker le code source et travailler en équipe via le système de versioning "git", d'autres publient des librairies, des bouts de code et autre exemples pour la communauté. On y trouve tous les langages, toutes les passions. Vous pouvez dénicher le code source d'un émulateur, celui d'un jailbreak, d'un jeu vidéo, etc.



Github est certainement la plus importante plateforme en ligne du genre, bien que son rachat par Microsoft ait soulevé quelques inquiétudes qui ont propulsé des concurrents comme Bitbucket.



Github indique qu'avec la bêta, elle a éliminé 200 bugs et a modifié plus de 20 000 lignes de codes. Le tout a été rendu possible par les 60 000 testeurs qui ont remonté plus de 35 000 problèmes et avis.



Voici ce qu'on peut faire avec Github sur iOS / Android :

Voir les derniers évènements sur son compte et ses repos

Lire et réagir aux Pull Requests (demandes de changements) et aux bugs signalés

Organiser les bugs par labels, assignés, projets, etc

Parcourir vos codes sources



C'est encore peu, mais cela a le mérite d'exister. On suivra attentivement le développement de Github sur iOS et Android.

Télécharger l'app gratuite GitHub