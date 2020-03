Lancement du MacBook Air 2020 avec le nouveau Magic Keyboard

Guillaume Gabriel

Apple lance le MacBook Air avec nouveau Magic Keyboard

Grosse nouveauté au sein de l'Apple Store américain avec le lancement de la nouvelle gamme de MacBook Air avec le nouveau Magic Keyboard, des performances jusqu'à deux fois plus rapides et démarre à un nouveau prix de 1 199€.



Avec des performances graphiques jusqu'à 80% plus rapides, des performances CPU 2 fois plus rapides, un stockage de 256 Go, on peut dire que Cupertino montre les dents avec son nouvel ordinateur qui affiche aussi trois microphones pour la visioconférence notamment.



Ce n'est pas tout, on retrouve aussi un écran Retina brillant de 13 pouces, la présence de Touch ID et un trackpad spacieux. C'était déjà le cas l'an passé.



Pour aller encore plus loin, on sait que le MacBook Air embarque les derniers processeurs Intel Core de 10e génération jusqu'à 1,2 GHz quadricœur Core i7 avec des vitesses Turbo Boost jusqu'à 3,8 GHz. Pour permettre une accessibilité aux jeux vidéo, Apple mise sur la carte graphique Iris Plus Graphic et peut supporter des écrans externes 6K.



Mais finalement, on retient surtout le nouveau clavier ciseaux que l'on a (re)découvert sur le MacBook Pro 16 pouces et qui veut faire oublier le clavier papillon trop peu fiable.



Renouvellement des Mac Mini

Les Mac mini ne sont pas en restes, puisqu'ils se mettent également "à jour" :

Les configurations standard de Mac mini sont désormais livrées avec une capacité de stockage double. La configuration à 929€ est désormais livrée en standard avec 256 Go, tandis que la configuration à 1279€ comprend 512 Go de stockage, et chaque Mac mini est fabriqué à 100% en aluminium recyclé.

