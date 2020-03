Mixer lance une nouvelle page d'accueil

La célèbre plateforme de streaming connue principalement pour avoir volé Ninja à Twitch continue son bout de chemin. En effet les développeurs ont beaucoup travaillé ces derniers temps, il y a aujourd'hui une nouvelle page d'accueil et des fonctions déjà disponibles sur Twitch depuis plusieurs mois.

Mixer met en avant ses streamers exclusifs

Avec sa plateforme de streaming de jeu vidéo, Microsoft a sorti les gros moyens pour faire signer des accords d'exclusivités à des stars Twitch. Aujourd'hui, Mixer a une nouvelle page d'accueil et celle-ci met nettement plus en avant les streamers qui étaient avant chez son principal concurrent.

Désormais la page d'accueil inclut "pleins feux sur les partenaires", c'est ici où seront mis en avant les principaux partenaires de Mixer. On retrouve également les catégories principales avec les jeux qui sont le plus streamés, par exemple ce matin c'est Call of Duty War Zone qui remporte la palme du plus de viewers.

Mixer a également ajouté de l'intelligence artificielle qui vous aidera (une fois votre compte crée) à trouver vos streamers préférés, c'est comme des algorithmes Netflix, mais en mieux.

Il y a aussi du changement pour la version Xbox One de Mixer, les utilisateurs pourront voir les émotes, les messages Ember et les badges d'abonnés dans le chat des streams.

Mixer offre aussi aux utilisateurs de la console de Microsoft une meilleure gestion des paramètres des flux, autre bonne nouvelle ce sont les abonnements-cadeaux qui vont arriver dans les prochaines semaines.

Les ajouts de nouvelles fonctionnalités

Mixer innovant ? Pas vraiment. Pour son développement, la plateforme de streaming de Microsoft regarde beaucoup chez son concurrent Twitch. Après lui avoir pris ses stars comme Ninja, Shroud ou encore Ewok, maintenant Mixer prend aussi les fonctionnalités qui existent depuis longtemps.

Les streamers pourront prochainement choisir des hébergements de streams automatiquement lorsqu'ils ne sont pas en diffusion. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps chez Twitch, mais qui manquait cruellement à Mixer.

Autre nouvelle également c'est l'intégration des publicités. Depuis quelques mois, Twitch propose aux streamers d'installer des publicités sur les streams en direct. Bien évidemment le partage des gains se fait de façon équitable. Mixer va proposer exactement la même chose d'ici quelques jours.

