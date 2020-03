Craig Federighi fait la démonstration du Magic Keyboard à 339€ sur iPadOS 13.4

Il y a 4 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

3

Apple a annoncé hier un tout nouvel iPad Pro accompagné d'un Magic Keyboard qui sortira au mois de mai. Comme à cause de la crise sanitaire actuelle il n'a pas pu y avoir de keynote au Steve jobs Theater, Apple a donné pour mission à Craig Federighi (le vice-président senior de l'ingénierie logicielle chez Apple) de faire une démonstration du trackpad sur iPadOS 13.4.

Craig explique sa vision des choses

Dans cette vidéo, Craig Federighi explique que l'objectif a toujours été de créer un appareil polyvalent pour qu'il devienne ce que vous voulez. Pour lui, la puissance d'un iPad passe par la puissance du toucher et des interactions que vous pouvez avoir avec votre tablette.

Dans la vidéo il présente le Magic Keyboard comme une solution parfaite pour la précision et l'ergonomie. Que ça soit le clavier ou même le trackpad, tout a minutieusement été calculé pour que l'utilisateur soit à l'aise et que son expérience soit la plus confortable possible.



Dans la vidéo on peut voir aussi que le "curseur" que vous déplacez avec le trackpad du Magic Keyboard est en forme de rond, quand celui-ci arrive sur des boutons ce rond se transforme automatiquement pour apporter une facilité d'accès à la fonctionnalité que vous souhaitez.

Craig Federighi explique aussi qu'il a travaillé avec ses équipes à rendre la sélection du texte très facile pour les utilisateurs souhaitant faire un copier/coller ou souhaitant sélectionner du texte pour le supprimer. Il faut l'avouer qu'il y a une fluidité impressionnante dans la vidéo de présentation !



Apple propose également l'accès au dock via le trackpad. Lors de l'utilisation, il est expliqué dans la vidéo que vous pouvez en seulement une à deux secondes accéder au dock où se trouveront les applications que vous aurez au préalable mises dedans. Pour cela, il suffit de descendre le curseur du trackpad vers le bas de l'écran. Immédiatement, le dock apparait au centre de l'écran. Exactement comme sur macOS...

Le trackpad du Magic Keyboard prend aussi en charge le Multi Touch, Craig Federighi explique : "Le nouveau clavier d'Apple pour l'iPad Pro prend en charge les gestes pratiques à trois doigts pour que vous puissiez simplement glisser vers le haut pour retourner à l'écran d'accueil ou faire glisser pour basculer sans effort. Le Multi Touch du Magic Keyboard sert aussi à naviguer sur le multitâche, vous pouvez facilement basculer d'une application à l'autre".

Quand on regarde bien en détail les gestes que fait le vice-président senior de l'ingénierie logicielle, on s'aperçoit que ce sont exactement les mêmes gestes qu'on peut avoir avec un trackpad de MacBook Air ou de MacBook Pro.



Il faut avouer que le Magic Keyboard a tout d'un clavier séduisant ! Pour l'instant il n'y a pas de date fixée pour la commercialisation de ce clavier pour iPad Pro, on sait juste que la sortie sera au cours du mois de mai 2020. Cependant, la qualité a un prix. Ce sera l'un des claviers les plus chers puisque Apple a annoncé le prix de 339€ pour la version iPad Pro 11 pouces et 399€ pour la version iPad Pro 12,9 pouces.