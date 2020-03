Dino Squad : les dinosaures vont se battre sur iOS

L’annonce fait suite au succès retentissant de War Robots, le jeu de tir en ligne sur mobile de Pixonic qui a été installé plus de 150 millions de fois à travers le monde. Le jeu sortira le 29 avril prochain et prendra la forme d'un free-to-play !

Les dinosaures existent, et ils sont prêts à en découdre. Dino Squad est un jeu de shoot en multi PvP qui fait le plein d'adrénaline, offrant un sentiment d'échelle inégalé ainsi qu'une grande variété de gameplay. Joue à ta manière et prouve au monde que tu sais gérer les Dinos mieux que personne !

Un nouveau jeu approche de l'App Store, aussi rapidement que la météorite est venue frapper la Terre et mettre fin à l'existence des dinosaures. Mais, le jeu Dino Squad: Online Action (v0.5, 679 Mo, iOS 11.0) vient leur donner une revanche : la cinquième extinction de masse vient juste d'être annulée ! Les développeurs de Pixonic et MY.GAMES donnent donc une seconde chance à ces grandes bêtes pour proposer un shooter JcJ. Oubliez les dinosaures comme vous les connaissez, puisque dans ce jeu, ils sont armés jusqu'aux dents !

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.