Les hackers arrêtent d'attaquer les organisations médicales

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

William Teixeira

En période de Coronavirus, on doit tous être solidaires et ça passe même par les hackers qui n'hésitent pas à attaquer des hôpitaux en temps normal. La pratique la plus courante est le "Ransomware" qui consiste à prendre le contrôle d'un PC ou Mac et à crypter toutes les informations qui s'y trouvent dessus. Ils envoient après un mail proposant une aide à déchiffrer les données.

Chacun doit faire des efforts en période de crise

Plusieurs groupes de hackers ont promis de ne plus attaquer les hôpitaux et tout autre établissement de santé. La plupart reconnaissent que la situation est déjà assez compliquée comme cela et préfère ne pas en rajouter au quotidien des soignants.

Les groupes qui ont annoncé faire une pause sont : Maze, Ruyk, PwndLocker, Ako, Sodinokibi/Revil et DoppelPaymer.

Le site Bleeping Computer a relayé le témoignage de DoppelPaymer qui a expliqué ne jamais s'attaquer à des structures médicales. Il propose même son aide pour envoyer une clé de déchiffrement gratuite par mail au cas où un hôpital se fasse attaquer.

Des entreprises spécialisées en sécurité informatique proposent également de mettre à disposition gratuitement les services de leurs meilleurs experts en cas d'attaque d'un centre hospitalier. Coveware et Emsisoft sont à dispositions en cas de difficultés pour reprendre le contrôle d'un ordinateur nécessaire au bon fonctionnement d'un établissement de santé.

Elles promettent une analyste technique du ransomware et le développement d'un outil de décryptage.

Le groupe Maze a annoncé également arrêter ses attaques : "Nous arrêtons toute activité contre toutes sortes d’organisations médicales jusqu’à la stabilisation de la situation avec le virus"