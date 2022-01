Des problèmes persistants sur iCloud embêtent les développeurs

Un certain nombre de développeurs commencent à élever la voix face à un problème de serveur iCloud de plus en plus prégnant et qui fait que certaines applications se reposant sur le service dans les nuages ne parviennent pas à se synchroniser correctement.

La grogne monte face aux bugs iCloud

Comme souligné par de nombreux développeurs sur les forums d'Apple et sur Twitter notamment, il y a des problèmes de connectivité dans l'API CloudKit depuis novembre dernier. Certains utilisateurs d'applications intégrant la prise en charge d'iCloud voient apparaître le message suivant : "La requête a échoué avec le code d'état http 503".

Les développeurs derrière l'application populaire de prise de notes GoodNotes ont constaté une grande récurrence dans le problème et ont carrément rédigé un document de support pour les clients qui rencontrent ce message d'erreur. L'équipe de GoodNotes explique que l'application tente automatiquement de se connecter à nouveau, et qu'à force, cela fonctionne.

HTTP 503 est un code d'erreur temporaire ("Service indisponible") indiquant que les serveurs iCloud ne répondent pas correctement aux demandes de vos appareils. L'erreur se résout généralement lorsque GoodNotes réessaie automatiquement, mais nous recevons de nombreux rapports indiquant que l'erreur persiste et provoque des échecs de synchronisation.



Ce problème n'est pas clair pour nous et nous avons transmis le cas à l'équipe de support technique d'Apple pour enquête. Il semble que cela se produise également pour d'autres applications.

Certains développeurs ont indiqué que leurs applications fonctionnaient sans problème depuis des années avant l'apparition soudaine du problème de serveur iCloud qui est apparemment à l'origine du message d'erreur. Voici le témoignage d'un développeur sur les forums d'Apple :

J'ai le même problème avec un pourcentage relativement faible de mes utilisateurs. Ils obtiennent des erreurs 503 maintenant, mais pas l'année dernière. Mon code n'a pas changé. Je ne sais même pas comment remplir un rapport de bogue parce que je ne peux pas reproduire le problème sur mes appareils et qu'il se produit sur un pourcentage relativement faible de mes utilisateurs.

Une poignée de développeurs a pu obtenir de l'aide directement des ingénieurs Apple, et l'un d'entre eux a pu modifier le conteneur iCloud de son compte de développeur pour résoudre le problème, mais il semble que de nombreux développeurs rencontrent encore des difficultés.



Ok, there’s clearly an issue going on with iCloud sync right now affecting a lot of users across many different apps. What’s the best way to report this? Radar? I haven’t made any changes to my app since October and users have just recently started reporting sync failures. — Becky Hansmeyer (@bhansmeyer) January 24, 2022





D'autres développeurs ont eu recours à l'intégration d'un tableau de bord de l'état d'iCloud dans leurs applications afin que les clients puissent voir quand iCloud est non fonctionnel.

iCloud errors seem to have really increased over the last couple of days. Wonder how many devs have to add these for Apple to I don’t know fix the problems or at the very least publicly acknowledge them. https://t.co/KmukmZkYEu — Paul Haddad (@tapbot_paul) January 21, 2022





Les défaillances d'iCloud constituent un problème majeur pour les développeurs d'applications, car l'utilisateur final de l'application ne sait pas qu'il s'agit d'un problème Apple, de sorte que les clients reprochent aux éditeurs un souci de synchronisation sur laquelle ils n'ont aucun contrôle.

I'm pretty sure it started with the release of the new OSs - actually, I am sure I started hearing of iCloud syncing problems with the betas. If I had to guess, I'd say they rewrote something on the client side. — James Thomson (@jamesthomson) January 24, 2022





De nombreux développeurs ont signalé le bug de synchronisation iCloud à Apple, mais le problème n'a pas été résolu si l'on en croit le nombre de plaintes qui tombent encore à ce jour. Il est probable que le problème soit apparu avec le lancement d'iOS 15, mais aucune information sur une éventuelle mise à jour corrective.

iCloud Drive returns a 503 error (service unavailable) since Nov. and it's affecting all apps that use iCloud Drive. @AppleSupport has not done anything about this and more AppleIDs are being affect.

The @GoodNotesApp is one of those: https://t.co/TwKO99symK@MacRumors @9to5mac — RawMean MeanRaw (@MeanRaw) January 24, 2022





Vous l'aurez donc compris, les problèmes de synchronisation dans les applications et les jeux touchent un grand nombre de clients et les développeurs sont suspendus au bon vouloir de la firme de Cupertino.



Qui a rencontré ce genre de problème récemment ? Si oui, dans quelles applications ?