meteorama.fr : une app avec vent et pluie heure par heure

meteorama.fr n'est pas une nouvelle app sur iPhone mais elle offre tout ce qu'il faut pour les personnes soucieuses de connaitre le temps qu'il va faire, notamment dans la journée. En effet, Meteorama affiche les conditions météo heure par heure et de manière très précise.

meteorama.fr : un bulletin météo complet sur iPhone

Alors que l'application était sortie en 2011, elle avait connu un coup de mou entre 2012 et 2017 où aucune mise à jour n'avait été proposée. Gratuite et sans publicité, cela pouvait se comprendre. Mais depuis, l'app gratuite enchaine les correctifs et améliorations. Optimisée pour les grands écrans d'iPhone, on la consulte surtout pour ses données fines sur le vent et la pluie. Avec ses cartes des côtes, ses 200 000 lieux français répertoriés et sa météo à 14 jours, elle offre tout ce qu'il faut pour préparer une sortie ou des vacances. Pour chaque endroit, vous pourrez connaitre précisément la force du vent et sa direction, la température, l'humidité, le niveau de précipitation et même la hauteur des vagues si vous êtes en bord de mer. Les informations sont récupérées localement et sont bien plus fiables que l'app Météo France ou celle d'Apple.



Bref, une app à tester pour ceux qui aiment préparer leurs aventures comme il se doit. Dommage que les développeurs ne passent pas un coup de peinture pour rafraichir l'interface qui commence à dater quelque peu. Mais l'important est ailleurs...



Et vous, quelle est votre application météo préférée sur iOS ?

