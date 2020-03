Sorties jeux : TFT: Teamfight Tactics, The Seven Chambers, InfiniteCorp

Guillaume Gabriel

Aujourd'hui 13 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store pour vos appareils iOS et tout particulièrement TFT: Teamfight Tactics, The Seven Chambers, InfiniteCorp.



Le jeudi est au jeu vidéo ce que le mercredi est au cinéma, c'est pourquoi vous retrouvez chez iPhoneSoft : les Sorties jeux du jeudi pour iPhone, iPod et iPad depuis des années.

NOUVEAUX JEUX GRATUITS iOS :

TFT: Teamfight Tactics (Jeu, Stratégie / Action, iPhone, v10.6.3132784, 69 Mo, iOS 9.0, Riot Games)



Formez une armée composée de vos champions préférés dans Teamfight Tactics, le jeu de combat JcJ automatique, conçu par Riot Games, les créateurs de League of Legends (LoL).



Dans Teamfight Tactics, vous sélectionnez, déployez et améliorez des champions de League of Legends dans une bataille en plusieurs manches. Faites des ravages avec les Démons, cognez avec les Berzerkers ou défendez-vous avec les Gardiens. À vous de choisir votre stratégie.



Terrassez vos adversaires en formant une équipe de champions de League of Legends qui combattra pour vous. Avec des sélections aléatoires et des événements en jeu, aucun match ne ressemblera au précédent. Télécharger le jeu gratuit TFT: Teamfight Tactics





The Seven Chambers (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.0, 680 Mo, iOS 9.0, Plug In Digital)



Vaincs des Bêtes du monde souterrain, des Anges déchus, des Planètes hostiles et des Amants du passé. Résous des énigmes astrologiques et alchimiques. Découvre les secrets du passé pour résoudre les problèmes du présent. Ton nom est Elasaid (prononcez El-ah-sahj), de la langue celtique écossaise. Ton chemin vers le portail des Sept Chambres passe par une vie antérieure de Guerrier des Highlands. Tu dois le faire pour sortir du coma et récupérer ton âme des mains pitoyables d'un amant d'une autre vie.



Les 30 scènes et 20 mini puzzles des Septs Chambres entraînent le joueur à travers l'univers imaginaire des Vies antérieures, des Influences astrologiques et des Expériences alchimiques.





Télécharger le jeu gratuit The Seven Chambers





ONE PIECE BON! BON! JOURNEY!! (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1.0, 166 Mo, iOS 10.0, BANDAI NAMCO Entertainment Inc...)



Les personnages de ONE PIECE débarquent sous forme de « Bonbons »

et deviennent des pièces de puzzle !



Un jeu de puzzle simple et relaxant ! Regroupez 3 Bonbons pour attaquer vos ennemis ! Des puzzles faciles et reposants où vous devez regrouper 3 Bonbons. Télécharger le jeu gratuit ONE PIECE BON! BON! JOURNEY!!





Night Rider (Jeu, Course, iPhone / iPad, v1.0.3, 143 Mo, iOS 8.0, Volkan Kutlubay)



Le nouveau jeu de course futuriste au style rétro est ici. Situé dans un environnement cyberpunk avec un gameplay rapide et passionnant, Night Rider vous offre un jeu de course amusant avec de nombreuses surprises.



La bande-son des ondes synthétiques rappelle de bons vieux souvenirs de l'ère des années 80. Alors, mettez vos écouteurs, augmentez le volume et commencez à rouler avec ce jeu de course à une touche. Télécharger le jeu gratuit Night Rider





MLB Tap Sports Baseball 2020 (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.0.2, 322 Mo, iOS 10.2, Glu Games Inc)



Le jeu de baseball de la MLB est de retour avec MLB Tap Sports Baseball 2020 ! À vous de jouer pour continuer votre dynastie dans la MLB !



• STADES DE LA MLB authentiques pour vous faire vivre le baseball de la MLB sur votre téléphone

• Nouveau mode FRAPPE CIBLE : atteignez les cibles et accomplissez des home runs pour de super récompenses

• SÉLECTION SIMPLIFIÉE : un même effectif pour TOUS les modes de jeu

• CLASSEMENT MONDIAL et tableau MVP : montrez au monde entier ce dont vous êtes capable

• Accédez à votre compte TSB19 avec la nouvelle connexion unifiée pour gagner d'énormes récompenses et profiter de vos joueurs préférés ! Télécharger le jeu gratuit MLB Tap Sports Baseball 2020





Land and Castles (Jeu, Stratégie / Simulation, iPhone / iPad, v1.01, 72 Mo, iOS 10.0, Andrew Moloney)



Un jeu de stratégie en temps réel.



Collectez des ressources, explorez et combattez avec des chevaliers, construisez et améliorez des châteaux, concevez de nouvelles cartes et conquérez des ennemis.



• 12 quêtes

• Éditeur de cartes

• Mode escarmouche Télécharger le jeu gratuit Land and Castles





Brainjection (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 24 Mo, iOS 8.0, ivan perfetti)



Brainjection est un jeu de puzzle sur le thème du cyberpunk qui se déroule en 2059.

Dans un monde où les implants cérébraux sont devenus très demandés et strictement réglementés, de nombreuses cliniques illégales sont disponibles pour quiconque a suffisamment d'argent en poche...



Dans l'une de ces cliniques, J.D.et Lez dirigent une entreprise lucrative qui passe toute la journée à modder et à améliorer le cerveau des clients au moyen d'un environnement de réalité virtuelle assisté par IA, communément appelé Brainjection.



Aidez-les à terminer les opérations dans cette énigme profonde, sombre et intense.

Pourront-ils éviter les ennuis? Télécharger le jeu gratuit Brainjection





Astra Prime (Jeu, Action / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 92 Mo, iOS 9.3, Suryank Tyagi)



La vitesse augmente rapidement, alors combien de temps pouvez-vous durer, empêcher l'étoile d'exploser et de devenir une supernova?



Bello conception avec un mélange addictif de gameplay d'arcade et de puzzle Télécharger le jeu gratuit Astra Prime





Anima ARPG (2020) (Jeu, Jeux de rôle / Action, iPhone / iPad, v1.0.6, 611 Mo, iOS 9.0, Giovanni De Dominicis)



Le RPG que vous attendiez depuis toujours est enfin arrivé sur les appareils iOS!



Anima est un jeu vidéo d'action RPG (hack'n slash) inspiré des plus grands jeux de la vieille école et créé avec passion par les amateurs de RPG et pour les amateurs de RPG.



Anima, par rapport à d'autres ARPG mobiles, est très dynamique et laisse au joueur la possibilité de personnaliser pleinement son personnage, en fonction de son style de jeu, en préservant le style charmant des anciens classiques. Télécharger le jeu gratuit Anima ARPG (2020)





NOUVEAUX JEUX PAYANTS iOS :

Spirits of Anglerwood Forest (Jeu, Aventure / Stratégie, iPhone, v1.1.0, 353 Mo, iOS 7.0, Michael Braverman)



Protégez-vous des esprits de la forêt dans cette aventure mystère!



La nuit après que votre père vous a enseigné un rituel étrange, vous vous réveillez pour trouver vos deux parents partis.



Incarnez Edgar Fenn, un simple fermier, et lancez-vous dans une quête à travers les bois pour retrouver vos parents. Chaque nuit, vous devez vous protéger en allumant les lanternes trouvées dans la forêt. Cependant, les esprits se cachent dans les arbres, et vous semblez être le seul en ville à pouvoir les voir.



Le jour, vous inspectez la région et parlez aux résidents. Une fois le soleil couché, il est temps de vous protéger des esprits afin de pouvoir traverser la nuit.

Télécharger Spirits of Anglerwood Forest à 4,49 €





InfiniteCorp (Jeu, Cartes / Jeux de rôle, iPhone, v1.5, 165 Mo, iOS 9.0)



InfiniteCorp : un jeu de cartes de stratégie et de décisions



InfiniteCorp est un jeu de cartes de stratégie basé sur la prise de décision, qui se déroule dans un univers fictionnel de style cyberpunk. Vous êtes employé par une entreprise de distribution de marchandises et de logistique située dans une « méga-tour », l'endroit où vivent tous les citoyens. Entrez dans un monde où les enjeux sont élevés, et la moralité très floue.

Télécharger InfiniteCorp à 3,49 €





Hidden Through Time (Jeu, Éducation / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.2, 253 Mo, iOS 10.0, Crazy Monkey Studios)



Hidden Through Time est un adorable jeu dans lequel il faut chercher et trouver des objets dispersés au fil de l'histoire merveilleuse de notre monde. Utilise des indices énigmatiques pour découvrir tous les secrets, tandis que tu explores les niveaux colorés dessinés à la main.

Trouve assez d'objets pour avancer à travers les quatre grandes périodes de l'Histoire.



Tu en veux plus ou tu aimerais laisser libre cours à ta créativité? Notre éditeur est disponible pour tous, ce qui te permet de créer tes propres niveaux et de les partager sur notre cloud! Ici tu peux également découvrir des niveaux, y jouer et les évaluer. Télécharger Hidden Through Time à 2,99 €