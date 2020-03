Les smartphones enregistrent la plus grosse chute de leur histoire en février 2020

Il y a 1 heure

Julien Russo

1

L'année 2020 aura très mal commencé pour l'industrie des téléphones intelligents. D'après le cabinet Strategy Analytics, les expéditions mondiales de smartphones ont gravement été impactées par le Covid-19, on parle d'une chute de 38% sur la totalité du mois de février 2020.

C'est la plus grosse chute depuis le lancement du premier smartphone

Jamais cela n'était arrivé, même pendant les périodes où le marché des smartphones connaissait un petit coup de mou. D'après la récente analyse, les ventes n'ont pas été décevantes que chez Apple, c'est l'ensemble des acteurs du secteur qui ont été touchés par les conséquences qu'a générées le virus. En mettant à l'arrêt l'économie chinoise, le virus a paralysé les ventes de smartphones en Asie.



Strategy Analytics annonce une statistique qui fait froid dans le dos. Il y aurait eu le mois dernier, environ 61,8 millions de smartphones expédiés dans le monde, contre 99,2 millions sur la même période en 2019.

Une chute qui va avoir un effet négatif sur le chiffre d'affaires d'Apple (qui dépend énormément de l'iPhone), mais aussi des autres entreprises qui comptent beaucoup trop sur les ventes de smartphones. Les firmes comme Samsung (qui ont des activités plus diversifiées) devraient elles mieux encaisser la baisse des ventes.

Le cauchemar est terminé ?

Pas vraiment. Le Covid-19 n'est peut-être plus aussi intense en Chine, mais il l'est maintenant dans le reste du monde. Avec les Apple Store fermés jusqu'à nouvel ordre, les déplacements limités suite à la quarantaine, les ventes ne devraient pas partir à la hausse de si tôt.

Dans son rapport Strategy Analytics explique : "Février 2020 a vu la plus forte chute de l'histoire du marché mondial des smartphones. L'offre et la demande ont plongé en Chine, se sont effondrées en Asie et ont ralenti dans le reste du monde. C'est une période que l'industrie des smartphones voudra oublier."



Yiwen Wu qui est analyste principal prédit aussi le marché sur le mois en cours : "Malgré des signes de reprise en Chine, nous prévoyons que les expéditions mondiales resteront faibles en mars 2020. La peur du coronavirus s'est propagée en Europe, en Amérique du Nord et ailleurs, et des centaines de millions de consommateurs aisés sont bloqués, incapables ou réticents à acheter de nouveaux appareils. L'industrie des smartphones devra travailler plus que jamais pour augmenter les ventes dans les prochaines semaines, telles que les ventes flash en ligne ou des remises généreuses sur le regroupement avec des produits chauds comme les montres connectées."



Le rapport d'analyse correspond à la situation relevée par Reuters il y a moins de deux semaines. Celui-ci avait fait une annonce choquante dévoilant que la firme de Cupertino n'avait vendu que 494 000 iPhone en Chine pendant le mois de février 2020, soit une chute de -60% par rapport à février 2019. Les smartphones Android eux étaient passés de 12,72 millions de ventes à 5,85 millions le mois dernier en Chine.