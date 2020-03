La suite Affinity à -50% sur macOS et iPadOS

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Guillaume Gabriel

Les studios de développement continuent de soutenir les personnes concernées par le confinement en offrant des applications et des jeux, ou en appliquant de belles promotions.



Cette fois-ci, c'est les créateurs qui sont concernés, puisque l'équipe de Serif Labs propose toute sa suite Affinity à -50% sur iPadOS et macOS.



Si vous ne connaissez pas ces applications, on parle d'une belle équivalence aux outils que proposent Adobe pour la retouche photo ou la création graphique.

Les versions iPadOS Affinity Designer (App, , v1.8.2, 1,5 Go, iOS 11.1, Serif Labs) passe de 21,99 € à 10,99 €.



Conçu en collaboration avec certains des meilleurs graphistes au monde et basé sur la technologie récompensée par l’Apple Design, Affinity Designer pour iPad réunit toute la puissance et la précision de notre excellente application de conception graphique professionnelle de bureau pour créer une expérience incroyablement immersive.



Il contient tout le nécessaire pour créer des illustrations, des stratégies de marque, des icônes, des maquettes UI/UX, des projets d’impression, de la typographie, de l’art conceptuel et bien plus. Télécharger Affinity Designer à 10,99 €

Affinity Photo (App, , v1.8.2, 1,4 Go, iOS 11.1, Serif Labs) passe de 20,99 € à 10,99 €.



Affinity Photo est une application pour iPad qui va intéresser les adeptes de Photoshop qui en ont marre de payer un abonnement ou bien qui ont un ordinateur peu véloce.



En effet, vous aurez un outil capable de lire les PSD (fichiers natifs de Photoshop), d'intégrer les modules faits pour le concurrent et surtout de retoucher vos photos avec un panel d'outils professionnels.



Bien évidemment, il faudra un temps d'adaptation mais les développeurs ont pris soins de reprendre la plupart des bons côtés du concurrent dont quelques raccourcis usuels. Vicieux mais tellement pratique. Télécharger Affinity Photo à 10,99 €



Les versions macOS

Affinity Publisher (App, v1.8.2, 545 Mo, MacOS 10.7, Serif Labs) passe de 49,99 € à 27,99 €.



Donnez vie à votre vision avec Affinity Publisher, le logiciel de publication professionnelle le plus perfectionné, créé par les développeurs des applications maintes fois primées, Affinity Designer et Affinity Photo. Magazines, livres, brochures, posters, rapports, papier à lettres et autres créations, cette application incroyablement fluide et intuitive a tout ce qu’il vous faut pour composer de remarquables mises en page prêtes pour la publication.



Et avec sa capacité novatrice de s’intégrer totalement avec les autres applications Affinity, il révolutionne véritablement le flux de production des professionnels de la création du monde entier. Télécharger Affinity Publisher à 27,99 €





Affinity Designer (App, v1.8.2, 544 Mo, MacOS 10.7, Serif Labs) passe de 49,99 € à 27,99 €.



Affinity Designer est le logiciel de graphisme vectoriel le plus rapide, le plus fluide et le plus précis actuellement disponible. Que vous réalisiez un projet graphique concernant des documents marketing, des sites Web, des icônes, une interface utilisateur, ou simplement de l'art conceptuel pour votre plaisir, Affinity Designer va révolutionner votre façon de travailler.



Il exploite pleinement les technologies macOS telles qu'OpenGL, Grand Central Dispatch, Core Graphics, et est entièrement optimisé pour les processeurs 64 bits et multicœurs pour exploiter au maximum les performances de votre matériel et vous offrir une vitesse optimale. Télécharger Affinity Designer à 27,99 €