YouTube : Déploiement du 480p par défaut en Europe pendant le confinement

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

William Teixeira

Thierry Breton le commissaire européen chargé du marché intérieur a demandé à Netflix et les autres géants du streaming de réduire la qualité vidéo des contenus qu'ils proposent. Pourquoi ? Pour réduire la consommation du trafic internet pendant la période de confinement. Grâce à ses mesures, cela permet de soulager les infrastructures des FAI en Europe, dont principalement la France, l'Italie et l'Espagne en confinement. YouTube a été réceptif à cette demande et a annoncé restreindre la qualité par défaut des vidéos.

YouTube déploie une qualité par défaut de 480p

C'est une demande urgente qu'a faite Thierry Breton. Alors que des millions de Français sont chez eux en télétravail et que les enfants et adolescents n'ont pas cours (et doivent rester confinés à domicile) la consommation d'internet est en train d'exploser. Particulièrement à cause des géants américains comme Netflix, Amazon Prime Vidéo, YouTube (et bientôt Disney+).



Étant inconcevable de couper ces services en pleine période où les gens en dépendent énormément, le commissaire européen a demandé de réduire la qualité d'image. On vous apprenait hier que Netflix avait accepté et ne propose plus la HD, c'est désormais au tour de YouTube d'accepter de modifier la qualité automatique. La plateforme de vidéo en ligne va toujours laisser la HD et la 4K dans les choix, mais mettra par défaut la qualité d'image en 480p au lieu de la meilleure qualité d'image en fonction de sa connexion.

Si pour l'instant quand vous lancez une vidéo sur YouTube vous avez toujours la HD 720p ou 1080p par défaut, c'est que la fonction est en cours de déploiement et devrait être mise en place pour tous les Européens dans la soirée au maximum.

Le porte-parole de YouTube s'est expliqué face à cette situation inédite : "Bien que nous n’ayons vu que quelques pics d’utilisation de notre plateforme, nous avons des dispositifs en place pour automatiquement ajuster notre système pour mobiliser moins de capacité réseau. À la suite de la réunion entre le PDG de Google, Sundar Pichai, la PDG de YouTube, Susan Wojcicki et le Commissaire européen Thierry Breton, nous nous engageons à mettre temporairement par défaut tout le trafic en Europe en définition standard".



Cette baisse de qualité du côté de Netflix et YouTube pourrait durer longtemps, puisque le confinement en France pourrait être d'une durée maximale de 6 semaines d'après les dernières informations de Yazdan Yazdanpanah, le chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Bichat à Paris. Il affirme que c'est l'unique solution pour en terminer définitivement avec le Covid-19.

