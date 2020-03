Apple fait une donation de 2 millions de masques aux américains

Ce n'est pas Apple qui l'a annoncé directement, mais le vice-président Michael Richard Pence qui l'a dévoilé lors d'une conférence de presse sur le Covid-19. Si en France nous avons actuellement des difficultés sur la disponibilité des masques pour se protéger, aux États-Unis la situation est moins pire, mais est loin d'être parfaite. Comme chez nous, de nombreuses pharmacies manquent de masques !

Apple fait une donation

Le Covid-19 a pris une ampleur très inquiétante aux États-Unis, au point que chaque État américain recommande aux entreprises de privilégier le télétravail au maximum. Le confinement à domicile est également demandé aux Américains qui résident dans les zones les plus touchées, mais comme en France ils sont nombreux à sortir pour aller faire les courses ou aller travailler.

C'est justement ces personnes qui ne peuvent pas rester confinées qui sont les plus vulnérables face au Covid-19.

Comme le stock des masques se vide à vitesse grand V, la solidarité est présente avec les petites comme les grandes entreprises qui fabriquent des masques ou en achètent via des partenaires internationaux.

Pour Apple, il était hors de question de rester les bras croisés. La firme de Cupertino a proposé au gouvernement américain la livraison de 2 millions de masques de type N95.

Un soutien qui n'est pas énorme, mais qui compte quand même dans ce moment difficile. Apple multiplie les actions pour aider les populations à lutter contre ce virus chinois (comme l'appelle Donald Trump). La dernière action en date concerne l'Italie où Tim Cook a annoncé avoir fait un "don substantiel" comprenant des fournitures médicales à la Protezione Civile.