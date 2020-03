CarPlay et Android Auto sont-ils dangereux en voiture ?

Medhi Naitmazi

On pouvait s’en douter, l’utilisation de systèmes d’info-divertissement en voiture, n’aide pas à se concentrer sur la route. Que ce soit les logiciels des constructeurs ou ceux d’Apple et de Google, ils sont pointés du doigt par une étude signée IAM RoadSmart.



L’organisation caritative indépendante pour la sécurité routière au Royaume-Uni estime, chiffres à l’appui, que l’utilisation de CarPlay et Android Auto est nocif pour les usagers de la route.

Une enquête complète sur les distractions au volant

La question est simple : CarPlay et Android Auto sont-ils dangereux lorsque nous sommes au volant ? Voici la réponse de IAM RoadSmart.

Le test de réactivité s’est déroulé en trois volets avec d’abord une conduite classique sans distraction (mais aussi avec un peu d’alcool, ou de canabis, etc), puis une conduite avec CarPlay ou Android Auto en mode vocal, et la même chose mais en version écran tactile.



Pendant chaque trajet, les conducteurs ont dû réaliser des commandes spécifiques comme lancer Spotify, lire un SMS, se rendre à un endroit en utilisant le GPS, et autre. À chaque fois, un signal rouge apparaissait à l’écran et les testeurs devaient faire comprendre qu’ils l’avaient vu en émettant un appel de phare à la voiture qu’ils devaient suivre.



La mesure du temps de réaction a ainsi été enregistrée, mais d’autres paramètres comme la vitesse et le maintien dans la file ont également été observés.



Le rapport complet donne plusieurs chiffres précis, tirés des 19 participants sur CarPlay et 20 participants sur Android Auto. En moyenne, l’utilisation de ces systèmes entraîne un temps de réponse 50% plus long face à un événement sur la route, un chiffre empiré quand il s’agit de lancer un morceau sur Spotify. Et l’utilisation de l’écran tactile est évidemment pire que la commande vocale. Les chercheurs ont démontré qu’écrire un SMS au volant était moins dangereux que d’utiliser l’écran de CarPlay ou Android Auto avec un temps de réaction augmenté de 35% pour le message et de 57% pour l’écran sur le tableau de bord.

Au final, l’étude demande au gouvernement et à l’industrie de développer des normes cohérentes pour minimiser les distractions des conducteurs.



Vous êtes d’accord avec les résultats de l’étude que vous pouvez retrouver intégralement ici ? Et êtes-vous satisfait de CarPlay dans votre voiture, le cas échéant ?



Il est vrai qu’Apple et Google imposent leur solution sans aucune validation spécifique sur l’impact qu’elle occasionne sur nos comportements. Mais une chose est sure, ne pas quitter les yeux de la route est primordiale pour sa sécurité et celle des autres.