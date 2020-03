Twitter va lutter contre les fake news du Covid-19 avec des experts santé

Twitter est un endroit où chacun peut dire ce qu'il veut. Quand une fake news sur un sujet aussi grave que le Covid-19 apparait, cela peut engendrer une panique générale et être relayé par plusieurs dizaines de milliers de personnes en moins de 24 heures. Pour éviter que les fausses informations prennent une trop grosse ampleur, le réseau social a décidé de réagir en s'associant à des experts de la santé.

Twitter agit en pleine crise sanitaire mondiale

Pour de nombreux Français, Twitter est une source d'information complémentaire de ce qu'on retrouve sur internet et à la télévision. Très souvent on y voit des vidéos ou des photos qu'on ne voit pas à la télévision sur par exemple les manifestations des gilets jaunes, dans les coulisses des hôpitaux en plein Covid-19... Une source d'information sans filtre et sans vérification avant la mise en ligne.

Quand nous sommes dans une situation aussi compliquée que celle que nous vivons aujourd'hui, il faut être vigilant concernant les informations qui transitent sur les réseaux sociaux, puisqu'elles peuvent amener à des comportements dangereux chez les gens.



Pour contrer les comptes Twitter qui relaient de fausses informations, Twitter s'associe avec les experts de la santé qui jugeront si l'information est fiable ou non. Dans le cas contraire, les équipes de modérations du réseau social auront pour consigne de supprimer le tweet et de limiter la visibilité du compte Twitter dans les résultats des hashtags.

"Nous travaillons avec les autorités mondiales de santé publique pour identifier les experts et avons déjà vérifié des centaines de comptes".

Cette décision a été indispensable d'après Twitter, une vague de canulars et de fake news ont été tweetés amenant même les médias sérieux à reprendre les fausses informations qui tournaient sur le Covid-19. On y retrouvait de faux remèdes contre le virus, mais aussi des astuces et informations qui venaient "de grand scientifique" qui n'existait pas ou qui ne s'était jamais exprimé sur le sujet.



Autre mesure tout aussi importante, c'est la mise en place d'un formulaire public qui permettre aux experts de la santé d'attirer l'attention sur un tweet ou un compte Twitter qui publierait des informations douteuses.

"Nous allons probablement bientôt partager un lien vers un formulaire d'admission que les experts pourront remplir pour demander une vérification également - nous travaillons juste sur la manière de mieux séparer le bruit probable du signal".



Dans un contexte où nous sommes confrontés à un virus où beaucoup de choses sont encore inconnues pour limiter les effets et comment le combattre, certains en profitent pour donner "des recettes de grand-mères" ou en se faisant passer pour un spécialiste de la santé.

Ces mesures vont être prises pour les États-Unis comme le reste du monde où Twitter est disponible.



