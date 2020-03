Foxconn promet l'iPhone 12 sans retard

Il y a 5 heures

Julien Russo

Réagir

En pleine pandémie on pourrait se demander si le calendrier de la rentrée d'Apple ne va pas être perturbé. Alors que l'iPhone 12 est particulièrement attendu par la communauté d'Apple, Foxconn le sous-traitant principal de la firme de Cupertino rassure et déclare avoir embauché assez de personnels pour répondre à la forte demande.

Foxconn anticipe pour ne pas décevoir Apple

Le début d'année a été catastrophique pour Foxconn, l'entreprise a réalisé sa plus forte baisse de revenus depuis 7 ans. Si le sous-traitant d'Apple a été perdant à cause de ses usines qui tournaient en sous-effectif, la firme californienne l'a été elle aussi puisque les stocks ont été difficiles pendant plusieurs semaines. D'ailleurs, l'approvisionnement des stocks reviendrait progressivement à la normale.

Un rapport de Nikkei s'est intéressé à la production de l'iPhone 12, c'est clairement celle qui est la plus importante dans le calendrier d'Apple, puisque si celle-ci vient à être gênée par le Covid-19, Apple peut définitivement tirer un trait sur son chiffre d'affaires annuel.



D'après le rapport, la situation serait anticipée : "La société taïwanaise Foxconn, premier assembleur d'iPhones d'Apple, a déclaré avoir trouvé suffisamment de travailleurs pour répondre à la "demande saisonnière" dans toutes les grandes usines chinoises, soulignant une reprise régulière après la pénurie de main-d'œuvre causée par la nouvelle épidémie de coronavirus sur le continent. L'entreprise a publié une déclaration dimanche soir indiquant que les objectifs de recrutement ont été atteints."

Il n'y a donc rien à craindre. Malgré tout, une petite inquiétude persiste chez les investisseurs qui ne font plus confiance à Apple et à ses concurrents depuis le mois dernier. Peut-être que ce rapport va changer les avis...

Foxconn a tout minutieusement organisé d'après Nikkei, l'iPhone 12 devrait atteindre un pic dans la production courant le mois de juillet. Les recrutements massifs qui ont déjà eu lieu devraient donc couvrir la demande. De plus, pour reprendre l'activité de façon efficace et revenir dans le rythme habituel, Foxconn a offert des primes et avantages à tous les futurs salariés qui pouvaient signer un contrat et commencer immédiatement le travail.



La production d'iPhone en février et mars n'aura pas été à la hauteur des espérances de Foxconn et d'Apple. Le rapport indique qu'il reste un "long chemin à parcourir" avant de retrouver une production à 100% de sa capacité.