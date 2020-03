Ming-Chi Kuo affirme que l'iPhone 12 aura un module de caméra amélioré

Guillaume Gabriel

On ne le présente plus, tant il se révèle précieux dans les révélations autour d'Apple et de ses produits : Ming-Chi Kuo a encore frappé, en donnant de nouvelles informations sur l'iPhone 12.



En effet, selon lui, le futur smartphone d'Apple n'aura pas seulement droit à une connectivité plus rapide, mais bel et bien à une amélioration de son module de caméra.



L'analyste affirme qu'un capteur plus grand devrait faire partie des nouveautés !

Ming-Chi Kuo parle de l'iPhone 12 et de son module de caméra

Nos confrères de AppleInsider ont pu avoir accès à une note aux investisseurs fournie par TF Securities, écrite par leur célèbre analyste Ming-Chi Kuo. Dans cette dernière, celui-ci pense que l'iPhone 12 comportera au moins un élément 7P (contre 6P actuellement), sans que cela soit très clair sur la structure pour le moment même si on devrait retrouver un objectif 7P 1/1.9.



Le gros plus, c'est que la stabilisation optique devrait être disponible pour l'objectif ultra-grand angle, notamment grâce à l'inclusion toujours plus grande du fournisseur Genius (actuellement, Largan Precision est le principal fournisseur d'Apple pour les éléments de caméra).



L'analyste va encore plus loin en parlant de l'iPhone 13 qui devrait avoir un téléobjectif 7P. Pour le reste, on s'attend à un capteur ToF comme sur l'iPad Pro, la 5G, la recharge inversée et un nouveau design sans encoche.



