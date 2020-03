Un nouveau concept d'iPhone 12 sans encoche !

Julien Russo

La célèbre chaine YouTube ConceptsiPhone propose une nouvelle vidéo de l'hypothétique iPhone 12 dont nous n'avons encore aucune image ni information officielles dessus. Pour ce concept, les deux designers ont repris la rumeur qui affirme que la firme de Cupertino dévoilerait un iPhone avec une taille d'écran de 5,4" soit la plus petite taille d'écran sans bord chez Apple.

Et si l'iPhone 12 ressemblait à cela ?

Un design qui reprend les courbes de l'iPhone 4, un écran OLED sans bord et sans encoche. C'est ce qu'imagine ConceptsiPhone pour l'iPhone 12 !

Même s'il y a eu beaucoup de rumeurs jusqu'à aujourd'hui, elles devraient s'intensifier d'ici les prochaines semaines et plus particulièrement dans 1 à 2 mois quand la production de masse va commencer. C'est à ce moment-là que les "premières fuites de visuels" devraient apparaître sur les réseaux sociaux.



Ce qu'on dit actuellement sur l'iPhone 12, c'est que la firme de Cupertino aurait prévu 4 nouveaux modèles pour cette année, deux iPhone 12 de 6,1 pouces, un modèle "Pro Max" de 6,7 pouces et un petit modèle de 5,4 pouces comme représenté dans le concept.

Tous seront équipés d'un modem 5G de Qualcomm. Une nouveauté indispensable quand on sait que la 5G se développe dans le monde entier et sera prête en France vers l'été.



L'autre avancée majeure que devraient apporter les nouveaux iPhone 12 c'est un capteur de temps de vol qui permettra une cartographie 3D des objets et de l'environnement pour améliorer la réalité augmentée. Ce serait exactement l'équivalent de ce que propose Apple avec l'iPad Pro 2020.



Pour l'instant ce ne sont que des rumeurs, mais l'iPhone 12 devrait être l'un des iPhone avec les plus gros changements depuis l'iPhone X. Certains analystes parlent d'un "super cycle", ce qui ferait beaucoup de bien à Apple dans cette année plus que difficile à cause du Covid-19.

Quoi qu'il en soit, ce concept qui met en avant un écran sans encoche est convaincant ! Il a été réalisé par SMAzizG et BenGeskin.

