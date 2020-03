Rolando est gratuit pour la première fois sur iOS !

Rolando : Édition royale profite du confinement mondial et du milliard de personnes enfermées pour passer gratuit.



Habituellement vendu 3,49€, le reboot de Rolando, l'un des tout premiers jeux de l'App Store, est donc téléchargeable sans payer. HandCircus offre donc son dernier jeu qui emboite le pas à d'autres titres gratuits ces derniers temps comme Alto's Odissey, Mini Metro et autre Kingdom Rush.



Regardez le trailer vidéo :

Rolando : Édition royale passe de 3,49 à 0€ !

Le jeu classique pour iPhone est revenu en avril 2019 dans une version bien plus travaillée que celle sortie en 2008 (déjà !). Cette toute nouvelle « Édition royale » est un Rolando complètement remastérisé dans laquelle chaque interaction, parcours, fleur, trampoline, bombe, catapulte et écureuil a été repensé et peaufiné. Disparu avec iOS 11 et la fin des applications 32 bits, Rolando n'a pas raté son retour tout en 3D, sans pour autant renier ses origines avec des mécaniques de jeu soignés et son univers enfantin qui cache de vrais casse-têtes. Oui, vous devez toujours emmener vos Rolandos à bon port, coûte que coûte...



Si vous n'aviez pas encore craqué pour ce jeu de plateforme unique, son passage temporaire à gratuit tombe à pic pendant l'épidémie de coronavirus. Un subtil mélange entre Lemmings et Mario qui fait de Rolando l'un des tout meilleurs titres de l'App Store !

