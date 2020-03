Instagram luttre contre le COVID-19 à sa façon

Vous pouvez démarrer un chat vidéo en appuyant sur l'icône de chat vidéo dans la boîte de réception directe ou dans un fil de discussion existant, puis afficher les photos / vidéos enregistrées, aimées et suggérées en appuyant sur l'icône de photo dans le coin inférieur gauche dans un chat vidéo en cours.

Alors que la pandémie du coronavirus continue de s'étendre dans le monde, les acteurs du web, grands comme petits, continuent de nous encourager dans cette lutte en faisant des gestes ou en mettant en place des opérations spéciales. C'est le cas du réseau social Instagram qui vient de lancer son propre mouvement pour faire face à ce virus. Une série de mises à jour pour aider à la crise sanitaire mondiale actuelle tout en permettant, comme il le fait depuis toujours, aux personnes proches de rester en contact les unes avec les autres. Un geste symbolique pour une période difficile où les pensées de nos proches sont plus que jamais nécessaires.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.