Elle porte plainte contre Instagram et Snapchat après le suicide de sa fille de 11 ans

Il y a 1 heure (Màj il y a 40 min)

Alexandre Godard

Une mère de famille vient de porter plainte contre Instagram et Snapchat après le suicide de sa fille de 11 ans. Accro à ces deux applications, elle a fini par totalement déprimer avant de mettre fin à ses jours. Une histoire glaçante qui nous rappelle à quel point il est important de surveiller 24/24 nos bambins.

Un drame malheureusement loin d'être le dernier du genre

L'un des plus grands débats des dix dernières années. Si l'on ne cesse de vanter l'apport des réseaux sociaux dans notre vie sur pleins d'aspects, et à juste titre, le côté négatif fait également énormément parler de lui.



Sans rentrer dans le débat au niveau des adultes, c'est surtout du côté des enfants qu'il faut faire très attention. Un principe qui ne semble pas toujours être respecté à la lettre. Dans le monde d'aujourd'hui, les jeunes sont de plus en plus tôt en possession d'un smartphone et donc des applications type "réseaux sociaux".

Si la plupart ne sont pas impactés négativement bien que ce soit tout de même fortement déconseillé, il y a malheureusement quelques histoires qui nous rappellent la dangerosité que cela peut avoir auprès des plus jeunes.



C'est justement le cas de cette mère de famille qui a perdu sa fille de 11 ans. Aux USA et plus précisément dans le Connecticut, une jeune fille de 11 ans s'est donnée la mort au mois de juillet l'année dernière et malheureusement, les réseaux sociaux semblent en être la cause principale.



Cette petite fille était suivie par une thérapeute à cause à de fortes dépressions liées à cette addiction aux réseaux sociaux. Suite à ce drame, la mère a décidé de porter plainte contre Instagram et Snapchat. Comme elle l'explique à l'intérieur de sa plainte, ce sont les deux applications dont sa fille était accro.

Selon ses propos, elle estime que c'est un système encore plus dangereux que les machines à sous pour les adultes. Le principe de récolter le maximum de likes, de commentaires et de followers peut rendre totalement addictif, surtout pour une jeune fille de cet âge-là.



Bien évidemment, aux États-Unis comme en France, l'âge légal pour surfer sur ces applications est de 13 ans mais la facilité d'accès n'empêche en rien les plus petits de se rendre dessus. Est-ce la faute des parents, est-ce la faute des applications ou un peu des deux ? Une question sur laquelle chacun possède son opinion mais dont la justice a toujours du mal à trancher.



Rappelons également que le harcèlement est omniprésent sur ce genre de plateforme. Comme vous le savez, il est bien plus simple pour certain(e)s de s'attaquer aux autres de manière brutale derrière un écran. Malheureusement, les mots sont parfois plus durs à encaisser que des gestes (encore plus lorsqu'ils se multiplient) et c'est ce qui fait qu'énormément de personnes (dont des jeunes) partent en dépression simplement à cause du fonctionnement de ces applications et surtout du manque de sécurité.



Nous savons à quel point il est difficile de refuser à son enfant l'accès aux réseaux sociaux quand il vous rabâche sans cesse que tous les autres à l'école le peuvent déjà mais il est parfois impératif de ne pas céder. Quoi qu'il en soit, avant l'âge de 13 ans, c'est un non définitif !



