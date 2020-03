MacBook Air 2020 : notre avis sur le nouveau ultra-portable d'Apple

Présenté la semaine dernière, le nouveau MacBook Air 2020 a déjà été testé par plusieurs privilégiés. Nous avons fait le tour des différentes publications, et fait le parallèle avec les informations fournies par Apple. Oui, avec le virus, il est plutôt compliqué d'aller tester la machine en Apple Store ou encore de s'en faire livrer.

Les nouveautés les plus appréciées sur le MacBook Air 2020

Pour commencer, tout le monde loue le nouveau clavier à mécanisme ciseaux réintroduit sur le MacBook Pro 16 pouces (que nous avons à la rédaction). Ensuite, le second point positif concerne le gain en performances qui fait du MacBook Air 2020 un très bon cru. Voici quelques explications.



Pour la partie clavier, bien que légèrement plus bruyant, ce dernier est diablement confortable et efficace. La courte course permet de taper à toute vitesse, et la qualité globale est toujours au-dessus de la concurrence. Autre détail, la disposition des touches de flèches en T inversé s'avère bien pratique à l'usage. Mais c'est surtout l'abandon du clavier papillon que l'on retient. Non pas qu'il fut mauvais, mais sa fragilité a causé du tord à de nombreux clients, nous inclus.



Autre nouveauté appréciable, le stockage qui se voit enfin doubler. Finis les 128 Go de base, place à 256 Go. Ce n'est pas encore la panacée mais c'est déjà mieux.



Pour ce qui est de l'autonomie, du trackpad et de l'écran, les bons points distribués sur la cuvée 2018 sont toujours valables sur ce nouveau modèle qui n'a pas modifié grande chose de ce côté. C'est aussi valable pour macOS qui n'a pas été révolutionné entre temps mais qui est toujours parfaitement optimisé pour les ordinateurs de la pomme.



Enfin, le nouveau prix du MacBook Air est plus raisonnable que son prédécesseur qui avait vu un peu trop gros. A 1199€, c'est plus acceptable bien qu'on aurait aimé un petit 999€, surtout quand on sait qu'il est équipé de base avec 256 Go (le double d'avant) et un processeur Intel Core i3 bi-core. C'est donc toujours le défaut majeur du MacBook Air : un peu léger (en performances) pour son prix, bien que la plupart des tâches usuelles soient effacées sans encombre par ce petit CPU vaillant.



D'ailleurs, pour nous le MacBook Air parfait se situe plus autour de 1500€ avec le quad-core i5 d'Intel. Avec lui, vous aurez de quoi voir venir. Et si vous avez 250€, ajoutez 8 Go de RAM pour atteindre les 16 Go. Mais on arrive presque au prix du MacBook Pro 13 pouces...



