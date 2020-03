Redmi K30 Pro : écran AMOLED et processeur Snapdragon 865

Il y a 53 min (Màj il y a 53 min)

Guillaume Gabriel

Réagir

Xiaomi vient d'officialiser son nouveau smartphone haut de gamme avec, une nouvelle fois, un excellent rapport qualité/prix. Il faut dire que son Redmi K30 Pro a tout pour plaire : écran AMOLED, processeur Snapdragon 865 et module photo qui n'a rien à envier aux plus grands.



De plus, l'appareil prendra en charge la nouvelle norme 5G et affiche des caractéristiques techniques qui sont excellentes et qui pourraient attirer de nouveaux clients.

Xiaomi officialise son nouveau smartphone Redmi K30 Pro

C'est donc officiel : alors que fin 2019, Xiaomi faisait la présentation du Redmi K30, le constructeur va plus loin en sortant une version pro de son smartphone. Se glissant dans le marché des téléphones haut de gamme, celui-ci embarque un écran de 6,67 pouces (1080p) de type AMOLED avec HDR10+ et taux de rafraichissement de 60 Hz.



Ces derniers misent à nouveau sur la présence d'une caméra frontale "pop-up" de 20 mégapixels ! Derrière, le module photo est tout ainsi impressionnant puisqu'on retrouve quatre caméras : une caméra principale de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 13 mégapixels, un téléobjectif de 5 mégapixels et un capteur de 2 mégapixels.



À l'intérieur, on retrouve le processeur Snapdragon 865 permettant un accès à la 5G, avec une batterie de 4 700 mAh prenant en charge la recharge rapide 33W.



Une version K30 Pro Zoom permettra l'accès à un téléobjectif de 8 mégapixels. Pour le moment, le smartphone se réserve au marché asiatique et sera vendu autour de 400 euros.



Source