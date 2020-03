watchOS 6.2 est disponible en téléchargement

La mise à jour watchOS 6.2 apporte également la correction du problème de la fonction pause d'une lecture musicale lors du passage de la montre du WiFi au Bluetooth. Pour faire la mise à jour de votre Apple Watch, il faut en priorité installer la mise à jour iOS 13.4 sur votre iPhone . Dans le cas contraire, vous aurez un message qui vous obligera à le faire. Pour télécharger watchOS 6.2, il vous suffit d'aller dans l'application " Watch " sur votre iPhone, puis d'aller dans " Général " et " Mise à jour logicielle ".

La nouvelle mise à jour pour l'Apple Watch apporte plusieurs nouveautés. À commencer par l'App Store, il est désormais possible de payer des achats intégrés dans les apps watchOS, vous pouvez également souscrire à des abonnements qui se renouvellent tous les mois. Un nouveau business pour les développeurs, mais aussi pour Apple qui a désormais une nouvelle source de revenus. Cette mise à jour est très importante pour les utilisateurs au Chili , puisqu'ils vont enfin avoir accès à l'ECG déjà disponible en France depuis pas mal de temps. La Nouvelle-Zélande et la Turquie sont également concernées par l'arrivée de l'ECG. Précisons aussi qu'Apple ajoute aussi les notifications de rythme cardiaque irrégulier .

Après la disponibilité d'iOS 13.4 et d'iPad OS 13.4 , c'est au tour de l'Apple Watch d'être servie dans cette soirée spéciale mise à jour. La montre connectée d'Apple bénéficie de la mise à jour watchOS 6.2 qui apporte plusieurs nouvelles fonctionnalités, mais aussi des améliorations et correctifs pour une meilleure stabilité du système d'exploitation.

