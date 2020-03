Apple pense à décaler la sortie de l’iPhone 12

Apple a toutes les cartes en main pour sortir l’iPhone 12 en septembre, mais pourrait agir autrement cette année. Bien que plusieurs sources indiquent que les sous-traitants, Foxconn en tête, assurent pouvoir produire l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro en temps et en heure, la situation sanitaire fait réfléchir la firme de Cupertino.

Apple veut faire un hit de l’iPhone 12 compatible 5G

Selon Nikkei qui avance des informations détaillées émanants des chaînes d’approvisionnement, le lancement pourrait être décalé de plusieurs mois. L’iPhone 12 serait alors commercialisé fin 2020 voire début 2021, en accord avec l’évolution du coronavirus. Bien que les soucis dus à l’épidémie soient maîtrisés ou en passe de l’être au niveau des usines (et des chantiers restants entre les ingénieurs d’Apple et les fournisseurs), le moment marketing pourrait ne pas être idéal en septembre.



Apple a besoin de frapper fort avec l’iPhone 12 qui sera le premier modèle 5G, plus d’un an après ses concurrents Samsung et Huawei. Et pour cela, il faut que les clients soient prêts à débourser de l’argent, et ne soient plus concentrés à survivre et s’alimenter. Ni même à la reprise de leur vie qui demandera un certain temps.

Du coup, Apple suit de près l’évolution du Coronavirus, notamment sur son sol et en Europe, ce qui représente plus de la moitié de son chiffre d’affaires actuel. Lancer un produit au mauvais moment n'est pas permis à la bande à Tim Cook, dont la dernière intervention prend tout son sens.

La planète doit être en bonne santé pour vendre le prochain iPhone par dizaines de millions et ainsi relancer la machine de guerre qui a perdu près de 30% en bourse en quelques semaines.



Croyez-vous que la firme à la pomme ferait mieux de décaler la sortie de son iPhone 5G qui devrait inaugurer un nouveau design sans encoche, un capteur Lidar et un tas d’autres nouveautés ?



En tout cas, Apple se serait fixé mai pour prendre une décision et a déjà commencé à demander à ses fournisseurs de puces électroniques de se tenir prêts, non pas pour démarrer en juin comme d’habitude, mais en août. Un report de deux à trois mois donc...