iPadOS 13.4 : comment et quoi faire avec un trackpad sur iPad ?

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

Avec la sortie d'iPadOS 13.4 hier, la célèbre tablette d'Apple s'est vue dotée d'une nouvelle possibilité qui en amène d'autres : en effet, l'iPad est désormais compatible avec les trackpads et des souris.



Ainsi, la tablette a l'opportunité de se transformer en un véritable ordinateur même s'il est assez difficile de comprendre en quoi le trackpad peut venir améliorer l'expérience.



C'est la question dont nous allons tenter de répondre aujourd'hui dans cet article.

Trackpad sur iPad : pour quoi faire ?

Pourquoi utiliser un trackpad à la place d'une souris ? Et surtout pourquoi laisser tomber le tactile au profit d'un accessoire du genre ? Tout simplement pour les personnes à la recherche de plus de confort, en positionnant son iPad comme étant un écran d'ordinateur ou sur l'Apple TV.



Les bénéfices du trackpad contre une souris sont assez logiques : le pavé tactile offre la possibilité d'effectuer des actions via des gestes et répond parfaitement dans cet iPadOS 13.4.

Les gestes

Très honnêtement, l'essayer c'est l'adopter, puisque l'utilisation d'un trackpad est super intuitif comme sur Mac et permet des raccourcis comme :

le balayage entre les pages avec deux doigts

le balayage entre les apps avec trois doigts

le défilement horizontal à deux doigt

le retour à l'accueil avec trois doigts

le pincer pour zoomer

l'ouverture du sélecteur d'applications avec trois doigts vers le haut

Le curseur

Édition de texte : Cliquez et faites glisser le curseur sur le texte pour le mettre en surbrillance pour la copie, la modification, etc.

Clic droit : cliquer avec deux doigts fera apparaître un menu contextuel sur de nombreux éléments en focus

Control Center : mettez le curseur sur la barre d'état (Wi-Fi, indicateur de batterie) et cliquez

Centre de notifications : un geste de haut en bas ou cliquez sur l'horloge et la date.

Dock : déplacez le curseur tout en bas de l'écran pour afficher le Dock.



Alors, si vous avez un iPad et que vous souhaitez investir dans un accessoire, nous ne pouvons que vous encourager à vous diriger vers le trackpad, ou la coque avec trackpad intégré. Vous gagnerez en productivité, notamment pour ceux qui rédigent des documents sur leur iPad.