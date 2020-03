Holy Potatoes! : les trois jeux gratuits pour faire face au COVID-19

Guillaume Gabriel

Avec la pandémie du COVID-19 qui continue ses ravages dans le monde entier, le mot d'ordre n'est autre que de "rester chez soi" afin d'éviter la propagation de ce dernier. Une période de confinement longue, mais nécessaire, qui plonge de nombreuses personnes dans l'ennui.



En signe de soutien, plusieurs studios de développement font des gestes sur leurs créations : que ce soit des promotions ou des gratuités, nous n'avons jamais vu une telle vague de solidarité, notamment sur l'App Store avec plusieurs jeux offerts comme Alto's Odissey ou Rolando Edition Royale.



Le dernier en date n'est autre que le studio Daylight Games qui, pour l'occasion, offre sa série de trois jeux Holy Potatoes!. On parle d'excellents jeux de simulation.

La série Holy Potatoes! gratuite

Holy Potatoes! A Spy Story?! (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.0.24, 1,1 Go, iOS 8.0, Daylight Studios Pte. Ltd.) passe de 5,49 € à gratuit.



Holy Potatoes! A Spy Story?! est une simulation déjantée dans laquelle vous gérez votre propre agence d'espions-pommes de terre. Recrutez des agents, entraînez votre fine équipe de patates, mettez au point des équipements, véhicules et gadgets délirants, puis embarquez pour des missions top secret !



Incarnez les jumeaux Rex et Rexa, tous deux farouchement décidés à exploiter leurs talents d'espion pour élucider la mystérieuse disparition de leurs parents. Montrez-vous plus malin et plus rusé que les gardes, fracassez des portes blindées et piratez des systèmes de sécurité ultra-complexes ! Devenez un héros invisible qui se glisse dans l'ombre et fait appel à son intelligence, son charme, sa maîtrise de la furtivité et sa force pour éliminer ses adversaires. Télécharger le jeu gratuit Holy Potatoes! A Spy Story?!





Holy Potatoes! A Weapon Shop?! (Jeu, Jeux de rôle / Simulation, iPhone / iPad, v1.0.8, 1,4 Go, iOS 8.0, Daylight Studios Pte. Ltd.) passe de 5,49 € à gratuit.



Demande à tes forgerons patates de fabriquer des armes pour les vendre aux héros qui partent accomplir des quêtes. Tu croiseras le chemin de plus de 70 héros patates, tu créeras plus de 200 armes, tu étendras ton activité sur plus de 20 zones loufoques, tu dirigeras 30 forgerons patates farfelus, tu découvriras 10 héros de la légendaires culture pop... et tu adopteras même un chien patate !



Holy Potatoes! A Weapon Shop?! s'inspire de titres tels que Game Dev Story, Weapon Shop De Omasse et Recettear: An Item Shop's Tale. Il propose une nouvelle et fantastique expérience de jeu aux amateurs de ce genre émergent.



Un jeu de gestion nippon traduit en français, ça vaut le détour !



Les + : Une belle simulation Télécharger le jeu gratuit Holy Potatoes! A Weapon Shop?!