Waze ne signale plus les radars mobiles et contrôles de police

Il y a 19 min

Alban Martin

2

Waze avait prévenu, elle pourrait ne plus signaler les contrôles de police et autres radars mobiles dans certains cas bien particuliers. Et avec le confinement suite au COVID-19, voici la première application.



Nos confrères de Le Monde ont expliqué que depuis le 21 mars, les contrôles des forces de l'ordre ne sont plus affichées sur la carte communautaire.

Waze perd temporairement une fonction très utile

Waze redevient comme tous les autres GPS, du moins pour un temps. Souvent loué pour ses raccourcis en cas de bouchons, Waze est également largement utilisé pour son aide à la conduite qui évite de perdre des points en vous rappelant tous les radars, même les versions mobiles qui sont mis en place un peu partout par la gendarmerie.



Bien qu'on puisse toujours signaler un accident ou un contrôle de police, ce dernier n'apparait plus. Pas d'inquiétude, ce retrait est temporaire rappelle un porte-parole de Waze. Une fois le confinement levé, nul doute que l'application reviendra à la normale.



Mais finalement, qui a besoin de cela actuellement ? Les routes sont désertes, les déplacement interdits dans la plupart des cas...



D'ailleurs, l'application aux 14 millions d’utilisateurs actifs par mois en France affiche actuellement un message de prévention aux conducteurs leur précisant qu’ils ne doivent prendre le volant qu’en cas de « nécessité absolue ».



Et vous, quel GPS utilisez-vous habituellement ? Et pour quelles raisons ? Partagez votre expérience dans les commentaires.

Télécharger l'app gratuite Navigation Waze & Trafic Live