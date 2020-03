L'application Apple Developer permet plusieurs vitesses de lecture vidéo

Il y a 46 min

Guillaume Gabriel

Apple vient de lancer une nouvelle mise à jour de son application Apple Developer (v8.1, 34 Mo, iOS 12.4) : comme son nom l'indique, cette dernière s'adresse aux développeurs et designers.



Elle regroupe des articles et du contenu à destination de l'apprentissage pour rester au courant des dernières nouveautés et tendances dans le milieu. L'application permet également de regarder des vidéos d'évènements passés, comme les différentes WWDC.



Concernant l'update, Apple permet désormais plusieurs vitesses de lecture vidéo.

La dernière version de l'application Apple Developer vous permet de regarder des vidéos à plusieurs vitesses de lecture différentes. Pratique pour chercher des informations spécifiques en mettant une certaine rapidité comme le x2.



Aussi, on note une prise en charge pour interagir avec les transcriptions vidéo complètes, mais également de partager des Stories à partir de l'onglet Découvrir de l'application, un peu comme dans l'App Store.



Pour rappel, Apple a renommé son application WWDC en Apple Developer en novembre dernier, laissant la possibilité aux développeurs d'avoir accès aux actualités, à des vidéos et des informations approfondies d'experts Apple.



Si jamais l'application vous intéresse, elle est disponible gratuitement au téléchargement.

