Bons plans iOS : Terraforming Mars, Polca BW, Monument Valley 2

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Les bons plans iOS du jour : 2 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Terraforming Mars, Polca BW, Monument Valley 2. L'occasion d'économiser 38,6€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

APPLICATIONS GRATUITES iOS :

Kompressor (App, iPhone / iPad, v3.0.1, 11 Mo, iOS 11.0, Maysam Shahsavari) passe de 2,29 € à gratuit.



Avez-vous besoin de compresser vos images avant de les partager avec vos amis ? Kompressor c'est ce dont tu as besoin. Tu peux choisir le taux de compression, appliquer de jolis filtres également.



Vous avez le choix entre trois niveaux de compression et vous pouvez voir la nouvelle taille d'image en temps réel grâce à la puissance de MetalKit.



Les + : Pratique pour le partage Télécharger l'app gratuite Kompressor





Polca BW (App, iPhone, v1.9, 37 Mo, iOS 10.0, ThirtyFive Inc.) passe de 1,09 € à gratuit.



Polca BW est une application de caméra rétro simple et amusante.



Vous pouvez obtenir diverses photos avec des effets "films", jouant sur le noir et blanc et peu de couleurs...



Les + : Les résultats ! Télécharger l'app gratuite Polca BW





JEUX GRATUITS iOS :

Cat Quest (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.2.3, 268 Mo, iOS 8.0, The Gentlebros.) passe de 2,29 € à gratuit.



Bondis à pattes jointes dans cette aventure pleine de dragons, de magie et de matous. Pourchasse le vilain Drakoth et pars à la rescousse de ta sœur prise en otage ! Explore le vaste monde de Felingard et risque ton pelage dans ses donjons à la recherche d'un butin épique ; tends la patte à une myriade de personnages pelucheux sur une flopée de quêtes secondaires.



Trailer :

Télécharger le jeu gratuit Cat Quest





SIMULACRA (Jeu, Jeux de rôle / Simulation, iPhone / iPad, v1.0.51, 604 Mo, iOS 9.3, Kaigan Games OÜ) passe de 5,49 € à gratuit.



SIMULACRA se déroule au sein d'un téléphone et pourrait s'apparenter au jeu A Normal Lost Phone : le but de ce nouveau jeu étant d'enquêter sur la disparition d'une personne, et plus particulièrement une femme se nommant Anna.



Il faudra ainsi se rendre dans les différentes applications utilisées par Anna, mais également ses photos, ses vidéos et ses messages. Les premières critiques sont unanimes, le jeu est excellent et le scénario frôle l'excellence. Malheureusement pour le moment, le jeu n'est disponible qu'en anglais, espérons une rapide mise à jour qui corrigera cela !



Les + : Un casse-tête prenant

Tout se passe dans un téléphone Télécharger le jeu gratuit SIMULACRA





Lara Croft GO (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v2.1.11, 1,1 Go, iOS 8.0, SQUARE ENIX) passe de 5,49 € à gratuit.



Testé le premier jour sur iPhoneSoft, Lara Croft Go est une aventure / puzzle au tour par tour au cœur d'un monde oublié. Si le gameplay sur écran tactile rend difficile les Tomb Raider originaux, cette nouvelle version complètement repensé avec son quadrillage virtuel tape dans le mille.



De plus, la version 2.0 a apporté un contenu énorme, avec maintenant 125 niveaux !



Les + : Elu par Apple comme jeu de l'année 2015

Très beau

Stickers de Lara Télécharger le jeu gratuit Lara Croft GO





Monument Valley 2 (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.3.7, 490 Mo, iOS 9.0, ustwo games) passe de 5,49 € à gratuit.



Guidez une mère et sa fille le long d'une épopée qui vous fera traverser des structures magiques, découvrir des chemins éthérés et résoudre des énigmes enchanteresses dans le but de percer les secrets de la Géométrie Sacrée.



Le second opus du carton plein de l'éditeur ustwo pour de nouvelles aventures et de nouveaux casse-tête optiques. La grosse nouveauté, outre les nouveaux niveaux, se joue sur les deux personnages qui ont remplacé Ida, puisqu'il est possible de les guider séparément ou ensemble, l'une dans un château, l'autre dans un palais, qui au final, seront tout de même liées.



Tout est magnifique, le cadre tout comme la musique qui l'accompagne, la relation que l'on découvre en avançant, les énigmes et les métaphores...



Télécharger le jeu gratuit Monument Valley 2





PROMOS iOS :

holedown (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.5, 74 Mo, iOS 10.0, webbfarbror AB) passe de 4,49 € à 2,29 €.



Creusez profondément en lançant des balles et en cassant des blocs, pour atteindre le centre des planètes. Avec des coups limités par tour et certains blocs bien fixés au mur, préparez votre stratégie et cherchez l'impact maximal. Casse le plus de blocs possible en ramassant des cristaux pour tes améliorations et descendre plus profondément sous la surface.



Choisis tes mises à jour idéales comme davantage de balles au départ, plus de tirs par manche, ou plus de place pour les cristaux, selon ton style de jeu et ta stratégie générale. Traverse les planètes générées de manière dynamique avec un spectacle ravissant de balles rebondissantes à mesure que tu approches du noyau.



Les + : Le concept de Pong revisité

La durée de vie Télécharger holedown à 2,29 €





Euclidean Lands (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v2.1.4, 355 Mo, iOS 8.0, kunabi brother GmbH) passe de 5,49 € à 0,49 €.



Euclidean Lands fait partie des belles surprises de la semaine avec un concept proche de Monument Valley, du Rubik's Cube et de Hitman Go à la fois. Ici, les puzzles repoussent les limites classiques avec une mécanique originale composée de déplacement du héros, de mouvements rotatifs de l'environnement à la Rubik's Cube et de stratégie pour se défaire d'ennemis. Une réussite tant esthétique que technique avec un résultat parfaitement adapté à l'iPhone et à l'iPad.



Aperçu de Euclidean Lands

Impressionné ? Euclidean Lands a été réalisé avec le moteur Unity et bien que ses influences soient claires, y jouer procure un sentiment unique, surtout parce qu'il vous oblige à penser différemment. Il ne suffit pas de savoir comment se rendre à la sortie, mais vous devez également éviter les attaques ennemies et découvrir comment se débarrasser des méchants, ce qui relève la difficulté. Télécharger Euclidean Lands à 0,49 €





Dissembler (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1.7, 30 Mo, iOS 11.0, Ian MacLarty) passe de 3,49 € à 1,09 €.



Dissembler est un jeu subtil où le joueur doit résoudre des puzzles en déplaçant une brique de couleur à chaque tour.



Déplacez des briques pour former des blocs de couleur unis : le but est de faire disparaître toutes les briques pour ne laisser qu'un écran vierge. Le jeu propose plusieurs niveaux de difficulté, des puzzles faciles aux plus complexes qui nécessiteront de la réflexion et de l'organisation pour progresser.



Les + : Un jeu de puzzle aux graphismes épurés et soignés, accompagné d'une musique relaxante

Plus de 171 puzzles pensés et conçus par des artistes, sans génération aléatoire Télécharger Dissembler à 1,09 €