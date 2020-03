Monument Valley 2 est gratuit pour la première fois

Il y a 1 heure

Alban Martin

1

Monument Valley 2 est gratuit pour la première fois de son histoire, le jeu de usTwo dont le premier épisode avait été rendu célèbre par la série House Of Cards.



Pour aider pendant le confinement, les développeurs qui préparent actuellement Monument Valley 3 nous offrent donc leur dernier jeu en date.

Monument Valley 2 : un monument de l'App Store passe à gratuit

Dans cette seconde épopée en 3D isométrique, vous jouez une mère et sa fille qui doivent toujours traverser des structures magiques, découvrir des chemins éthérés et résoudre des énigmes enchanteresses dans le but de percer les secrets de la Géométrie Sacrée.



Si le principe reste de résoudre de nouveaux casse-têtes optiques, la grosse nouveauté est à retrouver sur les deux personnages qui ont remplacé Ida, puisqu'il est possible de les guider séparément ou ensemble, l'une dans un château, l'autre dans un palais, qui au final, seront tout de même liées.



Comme dans le premier épisode, une fois la solution trouvée, on se dit souvent qu'on a été bête de ne pas l'avoir vu plus tôt. Mais c'est aussi ça la magie de Monument Valley.



Tout est magnifique, le cadre tout comme la musique qui l'accompagne, la relation que l'on découvre en avançant, les énigmes et les métaphores...



Regardez le trailer vidéo si vous hésitez à l'installer gratuitement sur votre iPhone ou iPad :​​​​​

Et pour ceux qui l'ont déjà terminé, le confinement suite au coronavirus a également permis d'avoir d'autres jeux gratuits comme Alto's Odissey, Mini Metro ou Rolando.

Télécharger le jeu gratuit Monument Valley 2