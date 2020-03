Snapchat : la chaîne santé “Allô Docteurs” débarque

En ces temps difficiles, avec la propagation toujours plus alarmante du coronavirus, il faut plus que jamais respecter les conseils d'hygiène et de santé des spécialistes, qui ne manquent pas au travers des différents médias.



Seulement, les plus jeunes ne sont pas toujours attentifs à ces actualités, malgré l'urgence de la situation... Heureusement, des initiatives ont lieu pour tenter de faire prendre conscience de ce qu'est cette pandémie. C'est notamment le cas de Snapchat (v10.78.6.0, 185 Mo, iOS 10.0) qui vient d'ajouter une nouvelle chaîne à son réseau social.



En effet, la célèbre émission “Allô Docteurs” présentée par Marina Carrère d'Encausse et Michel Cymes fait son arrivée.

Snapchat veut sensibiliser les jeunes à la santé

Désormais, l'émission “Allô Docteurs” sera disponible sur le réseau social sous un format inédit, tous les lundi, mercredi et vendredi : Marina Carrère d'Encausse et Michel Cymes répondront aux questions des Français, notamment les plus jeunes, sur le coronavirus.

Nous avons été partenaires de Snapchat pour le lancement des Shows en France, cette nouvelle chaîne nous permet de faire notre métier en cette période de crise : informer avec pédagogie sur une plateforme aussi innovante que Snap.

La chaîne hebdomadaire de reportages “3 minutes pour une vie”, lancée en 2018, fait également des revues quotidiennes autour du coronavirus.

