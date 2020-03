L’éditeur photo Darkroom supporte les trackpad sous iOS 13.4

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

Réagir

Darkroom est l'une des applications de retouche photo les plus populaires disponibles pour iPhone et iPad, et elle n’a de cesse d’apporter des améliorations majeures. Cette nuit, une nouvelle version de l'application a été publiée avec une fonctionnalité spécifique aux utilisateurs d'iPad, qui prend entièrement en charge la souris et le trackpad sous iPadOS 13.4.

Darkroom supporte déjà les trackpad et souris

Avec iPadOS 13.4, Apple a introduit la prise en charge avancée de la souris et du trackpad pour iPad avec un curseur spécifique affiché à l’écran, et les développeurs peuvent adopter cette fonctionnalité dans leurs applications à l'aide d'une nouvelle API. Darkroom est l'une des premières applications iPad à être mise à jour avec une compatibilité totale pour la souris et le trackpad, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent désormais parcourir leur bibliothèque de photos et ajuster les contrôles d'édition plus facilement.



Si vous vous demandez quel est l’intérêt de réaliser des gestes sur trackpad ou souris plutôt que directement sur l’écran tactile, sachez que l’ajout de ces accessoires comme la manipulation bien plus précise. Et pour de la retouche photo, c’est important, comme la précision qu’apporte l’Apple Pencil pour dessiner. Nos doigts ne sont pas assez fins.



La mise à jour de Darkroom améliore également les performances de l'application sur les appareils plus anciens, tels que l'iPhone 5s et l'iPhone 6. Les développeurs ont déclaré que la dernière version de l'application devrait réduire les plantages sur ces appareils qui possèdent moins de mémoire vive.



Pour mémoire, l’app qui existe sur iPhone et iPad, permet d’éditer des photos avec un tas d’outils comme l’édition par lots, le réglage des couleurs, la création de filtres personnalisés, le support du format RAW, l’ajustement des photos en mode Portrait, la sélection rapide d’une couleur, etc.



Vous utilisez Darkroom pour retrouver vos photos ? Ou bien l’app native d’Apple vous suffit ? Dites-nous ce que vous pensez de ce concurrent à Photoshop et autre Affinity.



Télécharger l'app gratuite Darkroom