Selon Bloomberg, Apple travaille encore sur de nouveaux iMac, HomePod et Apple TV 2020

Toujours selon eux, l'iPhone 12, iOS 14 et watchOS 7 sont toujours sur la bonne voie et ne devraient pas connaître de retard. Apple permet également aux ingénieurs matériels de rapporter à la maison les futures versions d'appareils tels que les iPhones 12. Source

Les réunions se sont poursuivies par téléphone et vidéoconférence. Apple exige des employés qu'ils communiquent via son propre service FaceTime, l'application Slack, Jabber ou WebEx afin de maintenir la confidentialité. Pour le partage de fichiers, Apple limite le travail à sa suite d'applications de productivité, ainsi que les outils de Salesforce.

Selon Bloomberg, Apple va de l'avant malgré la présence toujours plus importante de COVID 19 au sein des États-Unis, forçant la plupart des employés à travailler de chez eux. Il faut dire que 2020 devrait amener de nombreux nouveaux produits comme la mise à jour du HomePod, de l'Apple TV, une nouvelle Apple Watch, un nouvel iMac et un iPad pour les petits budgets.

Malgré la situation délicate qu'amène le coronavirus, nos confrères de Bloomberg affirment que Apple modifie sa stratégie pour continuer à développer de nouveaux produits en 2020, malgré le travail à distance. L'article explique comment la Pomme travaille avec les nouvelles contraintes et ses équipes dispersées à leur domicile pour éviter la propagation de la pandémie.

